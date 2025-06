Dix personnes sont mortes et plus de 200 ont été blessées depuis samedi soir dans des tirs de missiles et de drones iraniens sur Israël, selon des services de secours, la police et des hôpitaux.

Un immeuble détruit, au sud de Tel Aviv, ce dimanche 15 juin 2025. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Ce nouveau bilan porte à 13 le nombre total de morts depuis le début vendredi des attaques iraniennes, en riposte à l'attaque massive israélienne contre la République islamique. Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a confirmé dimanche matin ce bilan total de 13 morts.

Deux femmes âgées de 69 et 80 ans ainsi qu'un petit garçon de 10 ans et une petite fille de 8 ans sont morts à Bat Yam dans la région de Tel-Aviv où l'attaque a également fait 99 blessés dont quatre graves, a précisé le Magen David Adom (MDA), l'équivalent israélien de la Croix Rouge.

Les recherches se poursuivent

Deux autres personnes ont été tuées dans cette frappe, selon un bilan fourni par la police à des journalistes présents sur site. Les recherches se poursuivent car sept personnes sont portées disparues, a précisé Daniel Hadad, commandant de police. Dans le sud-ouest de la Galilée, un immeuble de trois étages a été détruit à Tamra, et le MDA a déclaré que trois femmes avaient été tuées.

Puis l'hôpital Rambam a confirmé à l'AFP qu'une quatrième femme était morte dans cette frappe, son décès ayant été déclaré dans cet établissement de santé d'Haïfa.

Une des quatre personnes tuées à Tamra est une jeune adolescente de 13 ans, selon le bureau de M. Netanyahu. A l'ouest de Jérusalem, dans la plaine de Shfelah, au moins 37 blessés dont deux graves ont été enregistrés par le MDA, principalement autour de Rehovot, où un homme a été retrouvé vivant sous les décombres d'un immeuble.

L'armée israélienne mène depuis vendredi une série de frappes sans précédent sur l'Iran avec l'objectif affiché d'empêcher la République islamique d'obtenir la bombe atomique, ciblant des centaines de sites militaires et nucléaires iraniens. L'Iran a riposté par des salves de missiles balistiques et de drones.

