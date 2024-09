L'agence de presse officielle libanaise et des journalistes de l'AFP ont fait état lundi de dizaines de frappes israéliennes contre le sud et l'est du Liban. Israël avait conseillé un peu plus tôt aux habitants du sud du pays de «s'éloigner des cibles» du mouvement pro-iranien Hezbollah.

Selon l'armée israélienne, des dizaines d'avions sont engagés dans des opérations au sud du Liban. sda

sda ATS

L'agence ANI a indiqué que «les avions de guerre ennemis avaient lancé (...) plus de 80 frappes aériennes en une demi-heure», visant le secteur de Nabatiyeh, dans le sud du Liban.

Elle a aussi rapporté «des raids intenses dans vallée de la Békaa», dans l'est du pays et plus en profondeur dans le territoire libanais.

Les correspondants de l'AFP dans le sud et l'est du pays ont fait état de frappes intenses.

Ces frappes ont tué un «civil (...) et blessé deux membres de sa famille» ainsi que quatre autres personnes, a indiqué l'ANI.

Une source du Hezbollah, qui a requis l'anonymat, a déclaré que les frappes dans la vallée de la Bekaa visaient l'est et l'ouest de la région.

L'armée israélienne avait conseillé tôt lundi aux citoyens libanais de «s'éloigner des cibles» du Hezbollah dans le sud du Liban, ajoutant que les frappes visant le mouvement islamiste allaient «se poursuivre dans un avenir proche» et que celles-ci seraient «plus importantes et plus précises».

Le puissant Hezbollah pro-iranien a ouvert le 8 octobre 2023 un front contre Israël en «soutien» au Hamas, son allié, jurant de continuer à attaquer Israël «jusqu'à la fin de l'agression» dans la bande de Gaza, où Israël est en guerre contre le mouvement palestinien depuis le 7 octobre.

Les échanges de tirs ont gagné en intensité depuis la vague d'explosions spectaculaires des appareils de transmission du Hezbollah, attribuées à Israël, qui a fait 39 morts et 2931 blessés mardi et mercredi dans les fiefs du mouvement au Liban, selon les autorités libanaises.

Vendredi, une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth a décapité la force d'élite du Hezbollah, dont 16 membres ont été tués. Le raid a fait 45 morts au total dont des civils, selon les autorités libanaises.

sda