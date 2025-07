Plus d'une centaine de partisans de Palestine Action ont été interpellés samedi au Royaume-Uni, lors de manifestations de soutien à ce groupe propalestinien interdit depuis début juillet et classé comme «organisation terroriste», ont annoncé la police et les organisateurs des rassemblements.

Une manifestante arrêtée fait un signe de paix de la main en attendant un fourgon de police, aux côtés d'agents, alors que des personnes se rassemblent en soutien au groupe pro-palestinien Palestine Action, à Londres, le 12 juillet 2025. AFP

Keystone-SDA ATS

Cinquante-cinq personnes ont été arrêtées à Parliament Square, dans le quartier de Westminster à Londres, pour avoir brandi «des pancartes de soutien à Palestine Action, qui est un groupe interdit», a indiqué la police de la capitale britannique sur X.

Neuf personnes ont été arrêtées dans une autre manifestation londonienne et huit autres à Truro dans le sud-ouest de l'Angleterre. Des rassemblements à Edimbourg, Bristol et Manchester ont en outre mené à l'interpellation d'au moins 35 manifestants, a indiqué la police.

A Londres, des dizaines de manifestants avaient écrit à la main sur des pancartes blanches: «Je m'oppose au génocide, je soutiens Palestine Action».

«La liberté d'expression est morte dans ce pays, honte à la Met police», la police de Londres, a lancé un homme lors de son interpellation.

«Le gouvernement britannique est complice du génocide israélien contre les Palestiniens. Il tente de réduire au silence ceux qui dénoncent cette complicité», a accusé sur X le groupe Defend Our Juries, qui a organisé les rassemblements.

La semaine dernière, ce sont 72 personnes qui avaient été arrêtées lors de manifestations de Palestine Action das tout le pays, et 29 personnes la semaine précédente.

Le Parlement britannique a approuvé début juillet l'interdiction et le classement en tant qu'"organisation terroriste» du mouvement Palestine Action.

Le gouvernement a annoncé l'interdiction du groupe quelques jours après que des militants se sont introduits sur une base de l'armée de l'air en Angleterre, où ils ont maculé de peinture rouge deux avions militaires. Quatre personnes ont été inculpées et placées en détention provisoire dans cette affaire.

Saisie en urgence, la Haute Cour de Londres a refusé de suspendre l'interdiction du groupe qui repose sur la loi de 2000 sur le terrorisme.

Des experts des Nations unies ont critiqué la décision de Londres, estimant que «de simples dommages matériels, sans mise en danger de la vie d'autrui, ne sont pas suffisamment graves pour être qualifiés de terrorisme».