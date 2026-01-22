Le président américain Donald Trump a quitté la Suisse jeudi en fin de journée après avoir participé au WEF de Davos. Son convoi sécurisé s'est mis en marche peu après 15h00 dans la station grisonne pour rallier l'aéroport de Zurich où il est remonté dans son avion.

Le président américain est remonté à bord d'Air Force One peu après 17h20 à l'aéroport de Zurich. Son avion doit le ramener aux Etats-Unis. ATS

Il est resté à Davos environ 24 heures pour participer au Forum économique mondial (WEF). Avant son départ, il y a rencontré son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.