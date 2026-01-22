  1. Clients Privés
Forum économique mondial Donald Trump a quitté Davos et repris son avion à Zurich

ATS

22.1.2026 - 17:48

Le président américain Donald Trump a quitté la Suisse jeudi en fin de journée après avoir participé au WEF de Davos. Son convoi sécurisé s'est mis en marche peu après 15h00 dans la station grisonne pour rallier l'aéroport de Zurich où il est remonté dans son avion.

Le président américain est remonté à bord d'Air Force One peu après 17h20 à l'aéroport de Zurich. Son avion doit le ramener aux Etats-Unis.
ATS

Keystone-SDA

22.01.2026, 17:48

Le convoi du président américain est arrivé à l'aéroport vers 17h20, a constaté un reporter de Keystone-ATS sur place. Donald Trump est ensuite remonté à bord de l'avion Air Force One qui doit le ramener aux Etats-Unis.

Il est resté à Davos environ 24 heures pour participer au Forum économique mondial (WEF). Avant son départ, il y a rencontré son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.

