«Une femme, m'a dit non, non,...» Trump: «La Suisse aurait certainement été détruite, je ne vais donc pas faire ça»

ATS

21.1.2026 - 16:34

«J'aurais pu imposer 70% de taxes à la Suisse, mais le pays aurait certainement été détruit dans ce cas, je ne vais donc pas faire ça», a déclaré Donald Trump mercredi à Davos. Le président américain a relaté les négociations des derniers mois avec Berne, ironisant sur l'ancienne présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, alors qu'un accord sur les taxes doit encore être adopté avec Washington.

«Je voulais d'abord taxer la Suisse à 30%, mais j'ai ensuite décidé de monter les droits de douane à 39%», a déclaré M. Trump, arguant les «41 milliards de francs de bénéfice de la Suisse sur le dos des Etats-Unis».
AFP

Keystone-SDA

21.01.2026, 16:34

21.01.2026, 17:51

«La Première ministre, je ne pense pas présidente, la Première ministre, une femme, m'a dit 'non, non, non vous ne pouvez pas nous taxer. Nous sommes un petit pays'», a déclaré le président américain au Forum économique mondial (WEF) à Davos.

«Un morceau de glace pour la paix». Trump promet de ne pas utiliser «la force» au Groenland

«Je voulais d'abord taxer la Suisse à 30%, mais j'ai ensuite décidé de monter les droits de douane à 39%», a déclaré M. Trump, arguant les «41 milliards de francs de bénéfice de la Suisse sur le dos des Etats-Unis». «Mais je ne veux pas blesser les gens. Nous allons donc ramener les taxes à un niveau plus bas», a-t-il ajouté.

Interpellé par Keystone-ATS, le Département fédéral des finances, dirigé par Karin Keller-Sutter, a indiqué qu'il partait du principe que «la population suisse saurait interpréter ce discours». Il n'a pas fait de commentaires ni sur le taux de droit de douane initial qui aurait passé arbitrairement de 30% à 39%, ni sur l'impact de ces déclarations sur l'accord douanier actuellement négocié.

«La Suisse ne s'en sort bien que grâce à nous»

Selon le président américain, «la Suisse ne s'en sort bien que grâce à nous», les Etats-Unis, «parce que nous ne leur faisons jamais payer quoi que ce soit». Les Suisses «viennent, ils vendent leurs montres, sans droits de douane, sans rien. Ils repartent, ils gagnent 41 milliards de dollars», a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent alors que Berne veut faire avancer l'accord avec les Etats-Unis qui permettra de sécuriser les taxes de 15% appliquées depuis novembre. Le mandat de négociation est prêt côté suisse.

Davos. Trump se moque de Macron: «Je l'ai vu jouer le dur à cuire avec ces lunettes de soleil»

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent, acteur-clé des négociations, s'est montré encourageant cette semaine à Davos, mettant en avant des relations «sur le bon chemin». Mais c'est le président Trump qui a le dernier mot, avait déclaré le président de la Confédération Guy Parmelin la semaine dernière.

À Davos, Donald Trump a affirmé avoir renoncé à taxer la Suisse à 70% pour ne pas la « détruire ». Ironisant sur l'ex-présidente Karin Keller-Sutter, il a rappelé qu'un accord fiscal avec Washington reste à finaliser après des mois de négociations.

21.01.2026

