Frappes sur l’Iran Donald Trump confirme que le guide suprême iranien «est mort»

ATS

28.2.2026 - 23:00

Donald Trump a affirmé samedi que le guide suprême iranien Ali Khamenei était «mort» à la suite des frappes des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran.

Aucune confirmation iranienne de la mort de Ali Khamenei n'a été apportée pour le moment (archives).
AFP

28.02.2026, 23:00

«Khamenei, l'une des personnes les plus diaboliques de l'Histoire, est mort», a affirmé le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Selon Netanyahu. De «nombreux signes» suggèrent que le guide suprême iranien Ali Khamenei serait mort

Les frappes américaines sur l'Iran vont continuer «sans interruption tout au long de la semaine ou aussi longtemps que nécessaire pour accomplir notre objectif de paix à travers le Moyen-Orient et, en effet, le monde», a également déclaré Donald Trump.

