Donald Trump chahuté devant les députés israéliens

Le discours du président américain devant les députés israéliens à Jérusalem a été brièvement interrompu par l'expulsion de deux élus de gauche ayant brandi chacun une feuille de papier appelant à reconnaître la Palestine.

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Eh bien c'était efficace», a déclaré Donald Trump après l'expulsion rapide des deux députés, Ofer Cassif et Ayman Odeh.

Tous deux ont brandi aux dessus de leur tête une feuille de papier blanc portant l'inscription, «Recognize Palestine» en anglais ("Reconnaissez la Palestine") avant d'être très rapidement sortis de la salle par le service d'ordre de la Knesset.

«Voici la pancarte que j'ai brandie devant Trump à la Knesset» a ensuite déclaré M. Cassif sur X, photo à l'appui.

«Une paix véritablement juste, qui sauvera les deux populations de cette terre de l'agonie, ne pourra se concrétiser qu'avec la fin complète de l'occupation et la reconnaissance universelle d'un Etat palestinien aux côtés d'Israël», a ajouté M. Cassif, un des rares députés juifs du Parlement à militer ouvertement actuellement pour la solution à deux Etats.

«Ils m'ont expulsé de la Knesset simplement pour avoir formulé une demande simple, sur laquelle toute la communauté internationale s'accorde: [la nécessité de] reconnaître l'Etat de Palestine», a écrit M. Odeh sur son compte X en publiant une vidéo de l'incident.

Israélien d'origine palestinienne, M. Odeh est le chef du parti communiste Hadash, auquel appartient aussi M. Cassif.

