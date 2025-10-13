  1. Clients Privés
«C’était efficace» Donald Trump chahuté devant les députés israéliens

Gregoire Galley

13.10.2025

Le discours du président américain devant les députés israéliens à Jérusalem a été brièvement interrompu par l'expulsion de deux élus de gauche ayant brandi chacun une feuille de papier appelant à reconnaître la Palestine.

Le discours du président américain devant les députés israéliens à Jérusalem a été brièvement interrompu.
ats

Agence France-Presse

13.10.2025, 16:37

13.10.2025, 16:48

«Eh bien c'était efficace», a déclaré Donald Trump après l'expulsion rapide des deux députés, Ofer Cassif et Ayman Odeh.

Tous deux ont brandi aux dessus de leur tête une feuille de papier blanc portant l'inscription, «Recognize Palestine» en anglais ("Reconnaissez la Palestine") avant d'être très rapidement sortis de la salle par le service d'ordre de la Knesset.

«Voici la pancarte que j'ai brandie devant Trump à la Knesset» a ensuite déclaré M. Cassif sur X, photo à l'appui.

«Une paix véritablement juste, qui sauvera les deux populations de cette terre de l'agonie, ne pourra se concrétiser qu'avec la fin complète de l'occupation et la reconnaissance universelle d'un Etat palestinien aux côtés d'Israël», a ajouté M. Cassif, un des rares députés juifs du Parlement à militer ouvertement actuellement pour la solution à deux Etats.

«Ils m'ont expulsé de la Knesset simplement pour avoir formulé une demande simple, sur laquelle toute la communauté internationale s'accorde: [la nécessité de] reconnaître l'Etat de Palestine», a écrit M. Odeh sur son compte X en publiant une vidéo de l'incident.

Israélien d'origine palestinienne, M. Odeh est le chef du parti communiste Hadash, auquel appartient aussi M. Cassif.

Les 20 derniers otages vivants du Hamas, libérés lundi de la bande de Gaza, ont regagné Israël peu avant la libération en échange de Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes, première étape du plan de Donald Trump.

13.10.2025

