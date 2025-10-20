Donald Trump : «Comme vous le savez, ils ont été assez turbulents»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Violences à Gaza Donald Trump : «Comme vous le savez, ils ont été assez turbulents»

ATS

20.10.2025 - 03:27

Le président américain Donald Trump a assuré dimanche que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas était toujours en vigueur à Gaza. L'armée israélienne a mené des dizaines de frappes en raison des violations de la trêve attribuées au mouvement islamiste palestinien.

Keystone-SDA

20.10.2025, 03:27

20.10.2025, 07:13

«Oui, il l'est», a déclaré M. Trump aux journalistes à bord de l'avion présidentiel, lorsqu'on lui a demandé si le cessez-le-feu était toujours en vigueur.

Il a également suggéré que les dirigeants du Hamas n'étaient pas impliqués dans les violations présumées de la trêve et a plutôt blâmé «certains rebelles au sein du groupe». «Mais quoi qu'il en soit, la situation sera gérée correctement. Elle sera gérée fermement, mais correctement», a ajouté M. Trump.

Israël a annoncé l'arrêt de ses frappes dimanche soir à Gaza, en application du cessez-le-feu, après avoir mené des raids meurtriers contre des cibles du Hamas, que l'Etat hébreu a accusé d'avoir attaqué ses troupes. Ce sont les premières violences de cette ampleur depuis le début de la trêve, entrée en vigueur le 10 octobre.

Bande de Gaza. L'armée israélienne dit reprendre l'application du cessez-le-feu

Bande de GazaL'armée israélienne dit reprendre l'application du cessez-le-feu

Au moins 45 Palestiniens tués

La défense civile de Gaza, opérant sous l'autorité du Hamas, a fait état d'au moins 45 personnes tuées dimanche au cours de frappes aériennes israéliennes dans le territoire palestinien. L'armée israélienne a déclaré examiner les informations faisant état de victimes.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.

«Nous voulons nous assurer que tout se passera dans le calme avec le Hamas», a affirmé le président américain. «Comme vous le savez, ils ont été assez turbulents. Ils ont tiré des coups de feu et nous pensons que leurs dirigeants ne sont peut-être pas impliqués là-dedans», a-t-il ajouté.

Peu avant la prise de parole de Donald Trump, le vice-président américain JD Vance avait minimisé la reprise des violences à Gaza, déclarant aux journalistes que la trêve connaîtrait des «hauts et des bas».

«Le Hamas va tirer sur Israël. Israël va devoir répondre», a-t-il déclaré. «Nous pensons donc que le cessez-le-feu a toutes les chances d'offrir une paix durable. Mais même s'il y parvient, il y aura des hauts et des bas et nous devrons surveiller la situation», a-t-il ajouté.

Guerre à Gaza. Netanyahu accuse le Hamas de violer la trêve et ordonne à Tsahal d’agir «avec force»

Guerre à GazaNetanyahu accuse le Hamas de violer la trêve et ordonne à Tsahal d’agir «avec force»

Les plus lus

Un procès hors normes s’ouvre à La Chaux-de-Fonds !
Un grave accident a eu lieu à l’aéroport de Hong Kong !
Les agissements de la Poste suscitent le débat
Donald Trump brandit de nouvelles menaces !
Un éclair de Mbappé pour sortir le Real de l’ennui à Getafe
Donald Trump : «Comme vous le savez, ils ont été assez turbulents»