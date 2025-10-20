Donald Trump : «Comme vous le savez, ils ont été assez turbulents»

Le président américain Donald Trump a assuré dimanche que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas était toujours en vigueur à Gaza. L'armée israélienne a mené des dizaines de frappes en raison des violations de la trêve attribuées au mouvement islamiste palestinien.

L'armée israélienne affirme avoir repris l'application du cessez-le-feu à Gaza pic.twitter.com/tyiPSq3DqK — BFMTV (@BFMTV) October 20, 2025

Keystone-SDA ATS

«Oui, il l'est», a déclaré M. Trump aux journalistes à bord de l'avion présidentiel, lorsqu'on lui a demandé si le cessez-le-feu était toujours en vigueur.

Il a également suggéré que les dirigeants du Hamas n'étaient pas impliqués dans les violations présumées de la trêve et a plutôt blâmé «certains rebelles au sein du groupe». «Mais quoi qu'il en soit, la situation sera gérée correctement. Elle sera gérée fermement, mais correctement», a ajouté M. Trump.

Israël a annoncé l'arrêt de ses frappes dimanche soir à Gaza, en application du cessez-le-feu, après avoir mené des raids meurtriers contre des cibles du Hamas, que l'Etat hébreu a accusé d'avoir attaqué ses troupes. Ce sont les premières violences de cette ampleur depuis le début de la trêve, entrée en vigueur le 10 octobre.

Au moins 45 Palestiniens tués

La défense civile de Gaza, opérant sous l'autorité du Hamas, a fait état d'au moins 45 personnes tuées dimanche au cours de frappes aériennes israéliennes dans le territoire palestinien. L'armée israélienne a déclaré examiner les informations faisant état de victimes.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.

«Nous voulons nous assurer que tout se passera dans le calme avec le Hamas», a affirmé le président américain. «Comme vous le savez, ils ont été assez turbulents. Ils ont tiré des coups de feu et nous pensons que leurs dirigeants ne sont peut-être pas impliqués là-dedans», a-t-il ajouté.

Peu avant la prise de parole de Donald Trump, le vice-président américain JD Vance avait minimisé la reprise des violences à Gaza, déclarant aux journalistes que la trêve connaîtrait des «hauts et des bas».

«Le Hamas va tirer sur Israël. Israël va devoir répondre», a-t-il déclaré. «Nous pensons donc que le cessez-le-feu a toutes les chances d'offrir une paix durable. Mais même s'il y parvient, il y aura des hauts et des bas et nous devrons surveiller la situation», a-t-il ajouté.