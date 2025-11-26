  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Revirement dénoncé Donald Trump continue de dynamiter l’héritage de Joe Biden

ATS

26.11.2025 - 07:31

Le président américain Donald Trump souhaite revenir sur une norme visant à restreindre les émissions de particules fines, pourtant très nocives pour la santé humaine. Ce revirement a été dénoncé avec force mardi par des organisations environnementales.

Donald Trump souhaite revenir sur une norme visant à restreindre les émissions de particules fines.
Donald Trump souhaite revenir sur une norme visant à restreindre les émissions de particules fines.
ats

Keystone-SDA

26.11.2025, 07:31

26.11.2025, 07:48

La réglementation en question avait été annoncée l'an passé par le gouvernement démocrate de l'ex-président américain Joe Biden et visait à abaisser les seuils autorisés de particules fines dans l'air. Emises entre autres par les industries et le transport routier, ces particules sont liées à de très nombreux décès prématurés aux Etats-Unis chaque année.

L'exposition chronique à ces particules augmente le risque de contraction de maladies respiratoires et cardiovasculaires et affecte de manière disproportionnée les populations défavorisées.

Le renforcement des normes voulu par la précédente administration américaine était dénoncé comme trop coûteux par des industriels ainsi que des Etats républicains, qui avaient saisi la justice à ce propos.

À l'occasion de Thanksgiving. Trump magnanime avec les dindes, insultant ses adversaires au passage

À l'occasion de ThanksgivingTrump magnanime avec les dindes, insultant ses adversaires au passage

«Outrepassé leurs pouvoirs»

Dans une requête à une cour saisie du dossier, l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) désormais dirigée par un proche de Donald Trump a enjoint lundi la justice à annuler cette règle.

Selon le texte consulté par l'AFP, la nouvelle administration accuse ses prédécesseurs d'avoir «outrepassé leurs pouvoirs» et d'avoir fait une «mauvaise interprétation de la loi».

Fustigeant une «tentative illégale de supprimer la norme», l'organisation environnementale Clean Air Task Force a annoncé mardi son intention de s'opposer à un tel abandon.

«Trump a clairement montré que son programme vise avant tout à faire économiser de l'argent aux entreprises», a accusé Patrice Simms d'Earthjustice, déplorant que l'EPA n'ait désormais «plus rien à voir avec la protection de la santé des gens».

Ces derniers mois, le gouvernement américain a multiplié les démarches pour revenir sur les mesures environnementales adoptées sous Joe Biden et visant notamment à réduire les émissions polluantes des automobiles ou des centrales électriques, les accusant d'être économiquement néfastes.

Mise en garde. «Je déciderai de ce que je crois juste» - Trump botte en touche une question qui fâche

Mise en garde«Je déciderai de ce que je crois juste» - Trump botte en touche une question qui fâche

Les plus lus

Une élue provoque la stupéfaction et se paie la tête de Trump
Le meneur d’un célèbre groupe de rock a rendu son dernier souffle
Le mystère des looks immaculés de Charlène de Monaco
Dans sa ville natale, Vladimir Poutine met au pas la culture rebelle
Touchés, mais pas coulés, Arnaud Boisset et Justin Murisier repartent au combat
L’une des plus médiatiques affaires de disparition d'enfant refait surface !