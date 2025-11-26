Le président américain Donald Trump souhaite revenir sur une norme visant à restreindre les émissions de particules fines, pourtant très nocives pour la santé humaine. Ce revirement a été dénoncé avec force mardi par des organisations environnementales.

La réglementation en question avait été annoncée l'an passé par le gouvernement démocrate de l'ex-président américain Joe Biden et visait à abaisser les seuils autorisés de particules fines dans l'air. Emises entre autres par les industries et le transport routier, ces particules sont liées à de très nombreux décès prématurés aux Etats-Unis chaque année.

L'exposition chronique à ces particules augmente le risque de contraction de maladies respiratoires et cardiovasculaires et affecte de manière disproportionnée les populations défavorisées.

Le renforcement des normes voulu par la précédente administration américaine était dénoncé comme trop coûteux par des industriels ainsi que des Etats républicains, qui avaient saisi la justice à ce propos.

«Outrepassé leurs pouvoirs»

Dans une requête à une cour saisie du dossier, l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) désormais dirigée par un proche de Donald Trump a enjoint lundi la justice à annuler cette règle.

Selon le texte consulté par l'AFP, la nouvelle administration accuse ses prédécesseurs d'avoir «outrepassé leurs pouvoirs» et d'avoir fait une «mauvaise interprétation de la loi».

Fustigeant une «tentative illégale de supprimer la norme», l'organisation environnementale Clean Air Task Force a annoncé mardi son intention de s'opposer à un tel abandon.

«Trump a clairement montré que son programme vise avant tout à faire économiser de l'argent aux entreprises», a accusé Patrice Simms d'Earthjustice, déplorant que l'EPA n'ait désormais «plus rien à voir avec la protection de la santé des gens».

Ces derniers mois, le gouvernement américain a multiplié les démarches pour revenir sur les mesures environnementales adoptées sous Joe Biden et visant notamment à réduire les émissions polluantes des automobiles ou des centrales électriques, les accusant d'être économiquement néfastes.