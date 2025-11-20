Donald Trump a signé le texte autorisant la divulgation de tous les dossiers relatifs aux poursuites engagées contre Jeffrey Epstein. Le texte voté au Congrès donne aux fonctionnaires du ministère de la justice (DOJ) 30 jours pour les rendre disponibles.

Le président américain Donald Trump a signé le texte obligeant à la divulgation de tous les dossiers liés à Jeffrey Epstein. Covermedia

Covermedia Covermedia

Le président américain Donald Trump a signé le texte obligeant à la divulgation de tous les dossiers liés à Jeffrey Epstein.

Le pédocriminel condamné est mort en prison en août 2019, avant son procès, alors qu'il était accusé d'avoir organisé un réseau d'exploitation sexuelle de mineures. Son suicide a nourri bien des hypothèses complotistes, alimentées par, notamment, la non-divulgation des dossiers le concernant et qui pourraient impliquer les puissants de ce monde.

Fin connaisseur des réseaux, Jeffrey Epstein a cultivé au cours de sa vie des amitiés avec de nombreuses personnalités, y compris des politiciens et des célébrités, qui ont depuis suscité une importante controverse. Les spéculations sur les informations contenues dans les dossiers Epstein ont conduit le Congrès à se prononcer sur la publication de l'énorme dossier le concernant. Un texte sur la transparence des dossiers Epstein a été adopté par le Congrès américain mardi 18 novembre (25), à 427 voix pour et 1 contre à la Chambre. Le Sénat l'a ensuite approuvée sans débat et à l'unanimité.

Après s'y être longtemps opposé puis avoir varié de positions, Donald Trump a annoncé mercredi 19 novembre (25), via sa plateforme Truth Social, avoir signé le décret d'application. « Je viens juste de signer le texte pour rendre public le dossier Epstein», a-t-il écrit.

Dans son message, le dirigeant américain a accusé les démocrates de faire campagne pour la divulgation des dossiers afin de détourner l'attention des réalisations de son administration républicaine. Il les a également chargés pour leur prétendue passivité et compromission.

« Peut-être que la vérité sur ces démocrates et leurs associations avec Jeffrey Epstein sera bientôt révélée», ajoute Donald Trump, qui a été ami avec le financier depuis les années 1980 jusqu'au milieu des années 2000. Le président des Etats-Unis a précédemment déclaré avoir rompu toute relation quand les poursuites contre Jeffrey Epstein ont commencé en 2006.

« Sous ma direction, le ministère de la Justice a déjà remis au Congrès près de cinquante mille pages de documents, s'est-il vanté. N'oubliez pas que l'administration Biden n'a pas remis un SEUL dossier ou une SEULE page concernant le démocrate Epstein, et qu'elle n'a même jamais parlé de lui... Ce dernier canular se retournera contre les démocrates, comme tous les autres! Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette affaire. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!»

Le texte exige que les fonctionnaires du ministère de la justice (DOJ) « rendent publics, dans un format consultable et téléchargeable», tous les dossiers relatifs aux poursuites engagées contre Jeffrey Epstein, et ce dans un délai de 30 jours. En outre, ils doivent indiquer quelles informations ont été rendues publiques, un résumé de toutes les expurgations effectuées (car certains noms peuvent être caviardés pour différentes raisons) et une liste de tous les « responsables gouvernementaux et individus politiquement exposés» nommés ou mentionnés dans les documents publiés.

Le président Donald Trump, âgé de 79 ans, n'est pas mis en cause par la justice, mais le témoignage de Virginia Giuffre (qui s'est suicidée en avril) l'implique. Il a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible et a toujours affirmé qu'il n'était pas au courant des crimes commis par l'homme d'affaires, qu'il traite de « pervers malade».