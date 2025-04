Donald Trump essuie un premier revers électoral !

Le président américain Donald Trump a fait face mardi à un premier revers électoral avec l'élection d'une juge démocrate dans le Wisconsin. Ce scrutin, habituellement d'ampleur locale, a été marqué cette fois-ci par la forte implication du milliardaire Elon Musk.

Susan Crawford, soutenue par les démocrates, a remporté un siège à la cour suprême de cet Etat de la région des Grands lacs pour dix ans, selon des projections de plusieurs médias américains. Elle était opposée à Brad Schimel, soutenu par Donald Trump et le patron de Tesla et dont la victoire aurait fait basculer la haute instance du Wisconsin du côté conservateur.

En Floride, deux législatives partielles ont également eu lieu mardi dans des circonscriptions solidement ancrées à droite et qui resteront dans l'escarcelle des républicains, selon les projections de plusieurs médias.

Les gens «ne se rendent pas compte à quel point c'est important», avait lancé dimanche Elon Musk, lors d'une réunion de soutien à Brad Schimel dans le nord du Wisconsin.

Campagne onéreuse

«Ils se disent: 'c'est une sorte de truc judiciaire qui n'est pas important', mais, en réalité, ce qui se passe mardi, c'est un vote pour savoir quel parti contrôle la chambre des représentants», avait-il ajouté. Etat pivot, le Wisconsin avait été remporté par Donald Trump en novembre.

Ce dernier s'était aussi fendu lundi sur sa plateforme Truth Social d'un message de soutien à Brad Schimel. Il s'est surtout attaqué à Susan Crawford, qui serait, selon lui, «un désastre pour le Wisconsin et pour les Etats-Unis d'Amérique».

En un peu plus de deux mois de mandat, Donald Trump a déjà donné le ton d'une présidence tous azimuts. Si les enquêtes d'opinion donnent une baisse relative de sa popularité, ces élections dans le Wisconsin et en Floride sont les premières véritables épreuves dans les urnes auxquelles fait face Donald Trump depuis novembre.

Selon le centre Brennan de l'université de New York, le scrutin judiciaire du Wisconsin est «le plus coûteux de l'histoire américaine», avec plus de 98 millions de dollars déversés dans la campagne, dont 53 millions en faveur du candidat conservateur.

Elon Musk n'est pas étranger à cela. «Il a dépensé plus de 25 millions de dollars pour essayer de m'empêcher de siéger à la cour suprême du Wisconsin», a lancé dimanche Susan Crawford lors d'un rassemblement à Elkhorn, dans le sud de l'Etat.