  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drones russes en Pologne Donald Trump : «Je ne suis pas content de quoi que ce soit dans cette situation»

ATS

12.9.2025 - 07:35

Le président américain, Donald Trump, a estimé jeudi que l'intrusion de drones présumés russes sur le territoire de la Pologne était peut-être le résultat d'une erreur de la part de la Russie. Mais il s'est dit mécontent de la situation.

Donald Trump n’a pas apprécié l’intrusion de drones russes en Pologne.
Donald Trump n’a pas apprécié l’intrusion de drones russes en Pologne.
ats

Keystone-SDA

12.09.2025, 07:35

«Cela a pu être une erreur», a-t-il répondu aux journalistes qui l'interrogeaient sur l'intrusion de drones en Pologne dans la nuit de mardi à mercredi, jugée délibérée par Varsovie. «Mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas content de quoi que ce soit dans cette situation».

Drones russes. La Pologne saisit l’Otan et demande l’activation de l’article 4

Drones russesLa Pologne saisit l’Otan et demande l’activation de l’article 4

Les plus lus

Propos chocs : un sergent provoque un tollé dans une caserne fribourgeoise !
Face à la mort, les animaux ont des réactions stupéfiantes !
De grands exercices militaires suscitent l’inquiétude des pays de l’Otan
Malgré le doute, la NHL fait volte-face avec les 5 joueurs acquittés
Une riposte cinglante de la part de Donald Trump ?
Coup d'Etat au Brésil : Bolsonaro condamné à 27 ans de prison