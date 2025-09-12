Le président américain, Donald Trump, a estimé jeudi que l'intrusion de drones présumés russes sur le territoire de la Pologne était peut-être le résultat d'une erreur de la part de la Russie. Mais il s'est dit mécontent de la situation.

Donald Trump n’a pas apprécié l’intrusion de drones russes en Pologne. ats

Keystone-SDA ATS

«Cela a pu être une erreur», a-t-il répondu aux journalistes qui l'interrogeaient sur l'intrusion de drones en Pologne dans la nuit de mardi à mercredi, jugée délibérée par Varsovie. «Mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas content de quoi que ce soit dans cette situation».