Guerre en Iran Donald Trump menace d’étendre les frappes américaines

Gregoire Galley

7.3.2026

Le président Donald Trump a déclaré samedi que les Etats-Unis allaient frapper l'Iran «très durement» et a menacé d'étendre les frappes à «des zones et des groupes de personnes qui n'avaient encore jamais été considérés comme des cibles».

Agence France-Presse

07.03.2026, 14:12

«Aujourd'hui, l'Iran sera frappé très durement!», a déclaré Donald Trump sur son réseau social Truth Social. «Sont désormais sérieusement envisagés pour une destruction totale et une mort certaine, en raison du mauvais comportement de l'Iran, des zones et des groupes de personnes qui n'avaient encore jamais été considérés comme des cibles», a-t-il ajouté.

Ses propos interviennent après que le président iranien Massoud Pezeshkian a promis samedi que son pays ne se rendrait jamais à Israël et aux États-Unis.

Les États-Unis et Israël ont lancé une offensive contre la République islamique le 28 février, et l'Iran a depuis riposté par des frappes, visant bases militaires et installations pétrolières dans plusieurs pays voisins.

Moyen-Orient. Israël : «Nous sommes en train de broyer le régime iranien»

Moyen-OrientIsraël : «Nous sommes en train de broyer le régime iranien»

«PERDANT»

Dans un discours diffusé à la télévision d'État, M. Pezeshkian a présenté ses excuses aux États voisins du Golfe pour les attaques les ayant visés depuis le début du conflit. Il a assuré qu'ils ne seraient plus attaqués par l'Iran, sauf si des frappes partaient de ces pays.

L'Iran s'est «excusé» et a «capitulé devant ses voisins du Moyen-Orient», a réagi Donald Trump sur son réseau social. «Cette promesse n'a été faite qu'en raison des attaques incessantes des États-Unis et d'Israël», a-t-il ajouté.

«L'Iran n'est plus le +tyran du Moyen-Orient+, mais plutôt +LE PERDANT DU MOYEN-ORIENT+, et le restera pendant de nombreuses décennies jusqu'à ce qu'il se rende ou, plus probablement, s'effondre complètement !», a encore écrit le président américain.

«Arrogance» et «amateurisme». Moqué par Jimmy Fallon, Donald Trump mène la guerre «au feeling» !

«Arrogance» et «amateurisme»Moqué par Jimmy Fallon, Donald Trump mène la guerre «au feeling» !

