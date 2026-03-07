Donald Trump menace d’étendre les frappes américaines

Le président Donald Trump a déclaré samedi que les Etats-Unis allaient frapper l'Iran «très durement» et a menacé d'étendre les frappes à «des zones et des groupes de personnes qui n'avaient encore jamais été considérés comme des cibles».

Guerre au Moyen-Orient: les exigences de Donald Trump pour le nouveau leader iranien pic.twitter.com/NDzbQB8zsF — BFM (@BFMTV) March 7, 2026

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Aujourd'hui, l'Iran sera frappé très durement!», a déclaré Donald Trump sur son réseau social Truth Social. «Sont désormais sérieusement envisagés pour une destruction totale et une mort certaine, en raison du mauvais comportement de l'Iran, des zones et des groupes de personnes qui n'avaient encore jamais été considérés comme des cibles», a-t-il ajouté.

Ses propos interviennent après que le président iranien Massoud Pezeshkian a promis samedi que son pays ne se rendrait jamais à Israël et aux États-Unis.

Les États-Unis et Israël ont lancé une offensive contre la République islamique le 28 février, et l'Iran a depuis riposté par des frappes, visant bases militaires et installations pétrolières dans plusieurs pays voisins.

«PERDANT»

Dans un discours diffusé à la télévision d'État, M. Pezeshkian a présenté ses excuses aux États voisins du Golfe pour les attaques les ayant visés depuis le début du conflit. Il a assuré qu'ils ne seraient plus attaqués par l'Iran, sauf si des frappes partaient de ces pays.

L'Iran s'est «excusé» et a «capitulé devant ses voisins du Moyen-Orient», a réagi Donald Trump sur son réseau social. «Cette promesse n'a été faite qu'en raison des attaques incessantes des États-Unis et d'Israël», a-t-il ajouté.

«L'Iran n'est plus le +tyran du Moyen-Orient+, mais plutôt +LE PERDANT DU MOYEN-ORIENT+, et le restera pendant de nombreuses décennies jusqu'à ce qu'il se rende ou, plus probablement, s'effondre complètement !», a encore écrit le président américain.