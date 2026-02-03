  1. Clients Privés
Universités ciblées Trump accuse, menace et exige un milliard à Harvard

ATS

3.2.2026 - 12:41

Donald Trump a annoncé lundi réclamer un milliard de dollars de dommages et intérêts à la prestigieuse université de Harvard, qu'il accuse d'antisémitisme et de «wokisme», dernier avatar de son offensive sur les universités américaines.

«L'université de Harvard, fortement antisémite, a fourni beaucoup ‹d'absurdités› au défaillant New York Times», avait dénoncé Trump.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.02.2026, 12:41

«Nous réclamons maintenant un milliard de dollars de dommages et ne voulons plus avoir affaire, à l'avenir, à l'université de Harvard», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Les enquêtes à l'encontre de l'institution mondialement connue devront désormais être considérées comme des «affaires criminelles et non civiles», a-t-il ajouté. «Harvard devra assumer les conséquences de ses actes répréhensibles».

Donald Trump accuse Harvard et d'autres universités américaines de promouvoir une idéologie dite «woke» qui promeut une forte sensibilité aux injustices liées au racisme, sexisme et autres formes de discriminations, et de ne pas protéger suffisamment les étudiants juifs lors des manifestations pro-palestiniennes.

Une destruction des lieux de connaissance

Son administration a déposé des plaintes judiciaires et exigé des indemnités exorbitantes contre des dizaines universités – au moins 75 selon une récente enquête du New York Times.

Une politique qu'avait dénoncée en septembre l'ex-présidente de l'université. «Il s'agit de détruire les institutions de la connaissance parce que ce sont des centres de pensée et d'information indépendantes,» avait affirmé Claudine Gay.

«Rien ne le justifie ni ne l'explique. Hormis le fait que les pouvoirs autoritaires n'aiment pas les centres indépendants de réflexion et d'information», avait ajouté la première femme noire à la tête d'Harvard en 368 ans, démissionnaire en janvier 2024.

«Harvard se comporte très mal depuis longtemps!»

La dernière colère du président américain contre Harvard a éclaté après que le New York Times a affirmé lundi qu'il avait fait «marche arrière», en renonçant à sa demande initiale d'obtenir 200 millions de dollars de l'université.

«L'université de Harvard, fortement antisémite, a fourni beaucoup 'd'absurdités' au défaillant New York Times», a dénoncé le chef de l'Etat, six heures après la publication de l'article.

«Harvard se comporte très mal depuis longtemps!», a-t-il encore martelé. «Alan Garber, le président de Harvard, a fait un travail abominable (...). Il a été embauché après que les accusations d'antisémitisme aient été portées, je me demande pourquoi???».

Subventions retirées

En septembre, Donald Trump avait déclaré que les négociations avec Harvard étaient sur le point d'aboutir à un accord de 500 millions de dollars, et qu'une partie de cette somme serait destinée à ouvrir des écoles professionnelles. Mais dans un long message publié peu avant minuit sur le sujet, le président a changé de ton et doublé la mise.

Depuis son retour au pouvoir il y a un an, il a pris pour cible des universités de la prestigieuse «Ivy League». Il leur a retiré des subventions fédérales et les a accusé de laisser prospérer sur leurs campus les mouvements étudiants contre la guerre à Gaza ou, plus généralement, d'être des foyers de contestation progressiste.

Plus généralement, l'administration Trump insiste pour que les universités prennent en compte ses priorités en matière d'éducation. Elle leur demande d'adhérer aux définitions «biologiques» du masculin et du féminin. Et de cesser la discrimination positive liée à des facteurs comme «le sexe, l'ethnicité, la race, la nationalité, les opinions politiques, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, les affiliations religieuses» dans les processus d'admission et d'attribution des bourses.

Des universités négocient

Plusieurs universités ont choisi de négocier. Columbia a ainsi accepté de verser 200 millions de dollars pour mettre fin aux enquêtes à son encontre et récupérer 1,7 milliard de dollars de subventions et financements fédéraux.

Elle s'est engagée notamment à «éliminer les préférences raciales» et à «mettre fin» à la promotion de la diversité, bête noire des conservateurs. L'université de Pennsylvanie a également cédé, annonçant qu'elle interdirait aux femmes transgenres de participer à des compétitions féminines.

Deux autres universités de l'Ivy League, Brown et Cornell, ont conclu des accords en déboursant respectivement 50 et 60 millions de dollars.

L'administration Trump réclame aussi un milliard de dollars à l'université de Californie (UC), pour sa gestion des manifestations pro-palestiniennes en 2024 sur son campus de Los Angeles.

