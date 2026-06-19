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Propos «inacceptables» Donald Trump raille Giorgia Meloni et provoque un malaise

Gregoire Galley

19.6.2026

Le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tajani a annoncé vendredi sur X annuler sa visite aux États-Unis, prévue les 21 et 22 juin. Une annonce faite après les «propos graves et offensants» du président américain Donald Trump contre la Première ministre Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni a été moquée par Donald Trump.
Giorgia Meloni a été moquée par Donald Trump.
IMAGO/ZUMA Press

Keystone-ATS

19.06.2026, 13:56

19.06.2026, 14:59

Dans une interview téléphonique accordée à la chaîne télévisée italienne La7, Donald Trump a affirmé que Mme Meloni l'avait «supplié» de prendre une photo avec lui en marge du sommet du G7 en France, selon une retranscription de l'entretien publiée par la chaîne, qui n'a pas diffusé l'enregistrement audio original.

En réponse à cette publication, Giorgia Meloni a diffusé vendredi sur X une vidéo où elle s'est dite «consternée» par les déclarations «totalement inventées» de Donald Trump.

«Je ne comprends pas pourquoi le président des États-Unis se comporte ainsi envers ses propres alliés - ce n'est d'ailleurs pas la première fois», a-t-elle déclaré. «Je ne peux que déplorer qu'il ne fasse pas preuve de la même détermination envers les ennemis de l'Occident, envers les ennemis des États-Unis, envers des dirigeants avec lesquels il se montre au contraire bien plus conciliant.»

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Déjà critiquée en avril

En avril, Donald Trump avait déjà critiqué Giorgia Meloni pour avoir refusé d'impliquer son pays dans la guerre en Iran, se disant «sous le choc» et déçu de son manque de «courage».

Mme Meloni, élue en octobre 2022 à la tête d'un gouvernement de coalition ultraconservateur, était jusqu'alors l'une des plus proches alliées de Donald Trump sur le Vieux Continent, s'efforçant souvent de jouer un rôle de médiatrice entre les positions divergentes des États-Unis et de l'Europe. Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a également apporté son soutien à la cheffe du gouvernement.

«Je n'imagine pas Giorgia Meloni demander une photo à qui que ce soit, même sous la contrainte. En revanche, j'imagine combien cela lui a demandé de passer outre les propos de Trump tenus il y a quelques semaines afin de servir les intérêts de l'Italie, de l'Europe et de l'Occident», a-t-il écrit sur X.

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