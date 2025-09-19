  1. Clients Privés
En négociations avec la Chine Donald Trump refuse d'approuver une aide militaire à Taïwan

ATS

19.9.2025 - 07:09

Le président américain Donald Trump a refusé d'approuver une aide militaire de 400 millions de dollars (339 millions d'euros) à Taïwan, en parallèle de négociations commerciales avec Pékin, a rapporté jeudi le journal américain The Washington Post.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, Taipei s'inquiète de la solidité de sa relation avec les États-Unis et de la détermination de Washington à défendre l'île en cas d'attaque de la Chine.
Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, Taipei s'inquiète de la solidité de sa relation avec les États-Unis et de la détermination de Washington à défendre l'île en cas d'attaque de la Chine.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.09.2025, 07:09

Cette décision marquerait un changement important dans la politique américaine à l'égard de l'île. Mais elle n'est pas encore définitive, a précisé un responsable de la Maison Blanche au Post.

Les États-Unis ont cessé de reconnaître diplomatiquement Taïwan au profit de la Chine en 1970, mais sont le principal fournisseur d'armes de l'île au régime démocratique. De son côté, Pékin considère Taïwan l'une de ses provinces et n'exclut pas le recours à la force pour en prendre le contrôle.

M. Trump doit s'entretenir vendredi avec son homologue chinois Xi Jinping, pour leur deuxième conversation téléphonique depuis le retour du Républicain à la Maison Blanche. Les deux parties cherchent un compromis sur les droits de douane et un accord sur le réseau social TikTok.

Sous la présidence de Joe Biden, prédécesseur de Donald Trump, Washington a approuvé plus de 2 milliards de dollars (1,7 milliards d'euros) d'aide militaire pour Taïwan.

Mais M. Trump «ne soutient pas l'envoi d'armes sans contrepartie financière, une préférence également affichée avec l'Ukraine», note le Post.

Des responsables de la Défense américains et taïwanais se sont réunis en août à Anchorage, en Alaska, indique le Washington Post. Selon le journal, ils ont discuté d'un accord de vente d'armes «qui pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars au total», comprenant des drones, des missiles et des capteurs pour surveiller le littoral de l'île.

«Les meilleurs amis»

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, Taipei s'inquiète de la solidité de sa relation avec les États-Unis et de la détermination de Washington à défendre l'île en cas d'attaque de la Chine.

Lors d'une visite à Taïwan fin août, le président de la commission des forces armées du Sénat américain a déclaré être déterminé à ce que les États-Unis et Taïwan restent «les meilleurs amis».

«Une partie du maintien de nos libertés réside dans un renforcement de la coopération militaire, un renforcement de la coopération avec notre industrie de défense, et dans le meilleur usage possible de ces fonds», avait affirmé le sénateur républicain Roger Wicker après s'être entretenu avec le président taïwanais Lai Ching-te.

Face à la pression militaire croissante de la Chine ces dernières années, Taïwan renforce ses dépenses de défense et les Etats-Unis poussent l'île à intensifier ses efforts. Le ministère de la Défense taïwanais prévoit de demander un budget exceptionnel pouvant atteindre 28 milliards d'euros, un montant record.

