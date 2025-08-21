  1. Clients Privés
«Elle déteste voir ce genre de situation» Quand Melania Trump se mêle de politique et écrit à Poutine

ai-scrape

21.8.2025 - 10:29

Le président Donald Trump a plaisanté cette semaine en affirmant que la première dame Melania Trump préfère leur fils Barron à lui, lors d'une discussion avec des journalistes.

Melania Trump a écrit une lettre à Vladimir Poutine pour lui demander de mettre fin à la guerre en Ukraine.
Melania Trump a écrit une lettre à Vladimir Poutine pour lui demander de mettre fin à la guerre en Ukraine.
KEYSTONE

Rédaction blue News

21.08.2025, 10:29

21.08.2025, 10:42

La Première dame des Etats-Unis, Melania Trump, a décidé de se mêler de politique. Elle a, selon «People», écrit une lettre à Vladimir Poutine en personne, pour lui demander de mettre fin à la guerre en Ukraine. Lors de sa récente visite à Washington, le président ukrainien Volodomyr Zelensky l'a d'ailleurs remerciée pour cette initiative, soulignant l'engagement de l'ex-mannequin envers les enfants touchés par la guerre.

Dans sa lettre au président russe, Melania a notamment écrit: «Chaque enfant partage les mêmes rêves silencieux dans son cœur, qu'il soit né dans une campagne rustique ou dans le centre d'une ville magnifique. Tous rêvent d'amour, de possibilités et de sécurité face au danger.» Etant originaire d'un pays ayant connu la guerre, elle a donc imploré Poutine de protéger l'innocence des enfants dans les pays en guerre.

«En tant que parents, il est de notre devoir de nourrir l’espoir de la génération future. En tant que dirigeants, la responsabilité de soutenir nos enfants va au-delà du confort de quelques-uns. Nous devons indéniablement nous efforcer de créer un monde empreint de dignité pour tous, afin que chaque âme puisse s’éveiller à la paix et que l’avenir lui-même soit parfaitement préservé», a-t-elle encore rédigé.

«Elle adore son fils, elle aime les enfants...»

Dans le bureau ovale, Trump a confié à Zelensky à propos de sa femme: «Elle adore son fils, elle aime les enfants, et elle déteste voir ce genre de situation». 

Très protectrice envers son fils unique Barron, Melania serait soucieuse de voir la haine monter dans le pays depuis la réélection de son époux «et de la façon dont elle affecte son fils, qui est innocent de tout cela», selon les sources de «People». Elle tenterait de le préserver le plus possible et de normaliser sa vie au maximum.

Le «petit» dernier sort du bois. Qui est Barron, le très grand fils et non moins grande fierté de Trump?

Le «petit» dernier sort du boisQui est Barron, le très grand fils et non moins grande fierté de Trump?

Au sujet de la relation que Melania entretient avec leur fils, Donald Trump a encore confié à Zelensky: «Elle a un fils merveilleux qu’elle aime probablement plus que quiconque, y compris moi, je déteste le dire», non sans une pointe d'humour.

Le rédacteur a écrit cet article à l'aide de l'IA.

