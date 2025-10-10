Donald Trump s’en prend frontalement à l’Espagne !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Ils n'ont aucune excuse...» Donald Trump s’en prend frontalement à l’Espagne !

ATS

10.10.2025 - 07:42

Donald Trump a déclaré jeudi que l'Espagne mériterait d'être «expulsée» de l'Otan pour ses dépenses militaires jugées insuffisantes.

Donald Trump a déclaré jeudi que l'Espagne mériterait d'être «expulsée» de l'Otan.
Donald Trump a déclaré jeudi que l'Espagne mériterait d'être «expulsée» de l'Otan.
ats

Keystone-SDA

10.10.2025, 07:42

10.10.2025, 08:04

«Nous avions un retardataire, c'était l'Espagne», a affirmé le président américain dans le Bureau ovale, faisant référence à l'accord au sein de l'Alliance atlantique visant à consacrer 5% du PIB des pays membres aux dépenses de défense. «Ils n'ont aucune excuse pour ne pas le faire, mais ce n'est pas grave. Franchement, vous devriez peut-être les exclure de l'Otan», a-t-il dit.

En juin, les pays de l'Otan se sont engagés, lors d'un sommet à La Haye, à augmenter substantiellement leurs dépenses militaires, une «grande victoire» revendiquée par Donald Trump.

Dans le détail, les alliés avaient annoncé allouer «au moins 3,5% du PIB» à leurs dépenses militaires et 1,5% supplémentaire à la sécurité au sens large comme la «protection des infrastructures critiques» et la défense des «réseaux».

Des niveaux difficiles à atteindre, avaient alors prévenu plusieurs dirigeants européens, dont le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Ce dernier avait invoqué des «flexibilités» pour ne pas respecter les 5%, un objectif qu'il juge «déraisonnable». Le président américain avait aussitôt tancé l'Espagne.

Archive sur Donald Trump

Trump affiche la Déclaration d'Indépendance dans le bureau oval

Trump affiche la Déclaration d'Indépendance dans le bureau oval

20.03.2025

Les plus lus

Prudence : Pierre-Yves Maillard au coeur d’une arnaque en ligne
Donald Trump s’en prend frontalement à l’Espagne !
Et si Macron faisait appel à un éternel «revenant» par temps de crise ?
«La femme aux clés allemandes» identifiée 21 ans après sa mort
Rolex réorganise son réseau : les horlogers indépendants mis à l’écart
Procureure générale de l'Etat de New York inculpée : la revanche de Trump !