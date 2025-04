Donald Trump a signé un décret levant les restrictions de débit des pommeaux de douche, qui avaient été imposées pour limiter la consommation. «Make America's showers great again» (rendre leur grandeur aux douches américaines), a dit la Maison Blanche.

Les Américains vont à nouveau pouvoir reprendre des douches sans se restreindre. ATS

Keystone-SDA ATS

Donald Trump, qui a signé le décret mercredi, se plaint depuis longtemps de la pression d'eau insuffisante dans les salles de bains américaines, qu'il impute aux réglementations fédérales en matière de préservation de la ressource en eau.

«Pour ma part, j'aime prendre une bonne douche pour prendre soin de mes beaux cheveux», a déclaré le président américain aux journalistes lors de la signature du décret dans le Bureau ovale mercredi.

Mais «je dois rester sous la douche pendant 15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient mouillés. L'eau coule goutte à goutte. C'est ridicule», a-t-il affirmé.

Le décret ordonne au ministère de l'Energie de lever les réglementations, qualifiées «d'extrémisme vert» limitant le débit des pommeaux de douche à un peu plus de 9 litres par minute.

La Maison Blanche a déclaré que ce décret «libère les Américains des réglementations excessives qui ont transformé un article ménager de base en cauchemar bureaucratique».

Pommeaux et lave-vaisselles

Depuis son premier mandat, Trump s'est attaqué aux normes de pression d'eau pour les pommeaux de douche, les toilettes, les lave-vaisselle et autres appareils électroménagers.

Il a aussi multiplié les déclarations sur l'importance de ses cheveux et de leur lavage.

«Mes cheveux, je ne sais pas pour vous, mais ils doivent être parfaits, absolument parfaits», a-t-il déclaré devant la Maison-Blanche en 2020.

«Je prends une douche, je veux que ma belle chevelure soit parfaitement shampouinée», a-t-il déclaré à Détroit en juin 2024. «Je prends le meilleur produit, je m'en mets une bonne dose, j'ouvre le robinet et ça tombe goutte à goutte. Impossible de se rincer. C'est horrible», a-t-il déploré.

Dans un rapport de 2024 l'ONG Appliance Standards Awareness Project, oeuvrant pour l'efficacité des appareils ménagers, «les normes relatives aux pommeaux de douche permettent aux consommateurs de réduire leurs factures d'eau et d'énergie et de préserver l'environnement», et «des tests ont montré à maintes reprises que les modèles actuels peuvent offrir une excellente douche».