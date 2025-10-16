  1. Clients Privés
Chicago Donald Trump subit un terrible camouflet ! 

ATS

16.10.2025 - 22:21

Une cour d'appel fédérale a confirmé jeudi la suspension du déploiement des militaires de la Garde nationale à Chicago et dans sa région ordonné. Une mesure prise par Donald Trump.

Une cour d'appel fédéral a confirmé jeudi la suspension du déploiement des militaires de la Garde nationale à Chicago ordonné par Donald Trump.
ats

Keystone-SDA

16.10.2025, 22:21

16.10.2025, 22:52

Le président américain a donné l'ordre de déployer des centaines de soldats de la Garde nationale à Chicago, affirmant qu'ils étaient nécessaires pour lutter contre la criminalité et protéger les agents de la police fédérale de l'immigration (ICE) dans la troisième plus grande ville des États-Unis.

La cour d'appel a estimé que l'administration n'avait pas établi que les conditions régnant dans cette ville de l'Illinois, la troisième plus grande des Etats-Unis, justifiaient le déploiement des militaires.

Le gouvernement n'a pas démontré «l'existence d'une rébellion ou d'un danger de rébellion en Illinois», a jugé la cour. «Les actions animées, continues et occasionnellement violentes de manifestants protestant contre la politique et les actes du gouvernement en matière d'immigration ne constituent pas à elles seules un danger de rébellion contre l'autorité du gouvernement».

«Assoiffé de vengeance». Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays

«Assoiffé de vengeance»Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays

Allégations «non fiables»

La cour d'appel confirme donc jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur le fond la décision de la juge de première instance le 9 octobre. April Perry avait alors suspendu pour deux semaines le déploiement des réservistes de la Garde nationale à Chicago.

La juge, saisie par le gouverneur démocrate de l'Illinois, JB Pritzker, et la mairie de Chicago, a qualifié les allégations des responsables du ministère de la Sécurité intérieure de «non fiables».

Depuis des semaines, le président républicain ciblait Chicago, annonçant vouloir y déployer la Garde nationale comme il l'a fait à Los Angeles, Washington, et Memphis (sud), à chaque fois contre l'avis des autorités locales démocrates. Un déploiement similaire à Portland, autre ville dirigée par les démocrates, a été provisoirement bloqué par la justice.

Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, évoquant une «invasion» des Etats-Unis par des «criminels venus de l'étranger» et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés.

