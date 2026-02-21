Donald Trump veut placer les élections sous contrôle fédéral

Aux États-Unis, l’organisation des élections relève des États fédérés. La Maison Blanche entend rebattre les cartes: au nom d’une fraude électorale qu’elle affirme massive, sans avoir, à ce stade, avancé la moindre preuve d’une telle ampleur.

Le président américain Trump voit des fraudes électorales partout - et veut transférer l'organisation des élections des Etats fédéraux à la Maison Blanche. Matt Rourke/AP/dpa

Jan-Niklas Jäger Jan-Niklas Jäger

Pas le temps ? blue News résume pour toi Donald Trump mobilise de plus en plus de moyens pour traquer les cas de fraude électorale. Jusqu’à présent, rien n’indique que celle-ci ait eu une incidence significative sur le résultat d’une élection.

À l’avenir, les Américains ne pourraient voter qu’en présentant une pièce d’identité valide. Parallèlement, Trump entend retirer aux États fédérés la responsabilité de l’organisation des scrutins pour la confier à l’État fédéral, et donc à des fonctionnaires proches de la Maison Blanche.

Pour ces deux projets, le président se heurte à des résistances, y compris au sein de son propre camp. S’il le faut, il prévoit de les imposer par décret présidentiel. Montre plus

Plus d’un an après le début de son second mandat, Donald Trump continue d’affirmer qu’il a été victime d’une fraude électorale en 2020. Pour étayer cette thèse, le président américain mobilise désormais le ministère de la Sécurité intérieure, en plus du ministère de la Justice, afin de traquer à l’échelle nationale les votes qu’il juge illégaux.

C’est ce que révèle une note interne d’un service rattaché au ministère de la Sécurité intérieure, dont le New York Times a eu connaissance. Selon ce document, les agents sont chargés d’examiner « tous les cas, ouverts comme clos, de fraude électorale » impliquant des immigrés inscrits sur les listes électorales avant d’avoir obtenu la citoyenneté américaine.

D’un point de vue rationnel, il paraît étonnant que la Maison Blanche mette autant l’accent sur la lutte contre la fraude électorale. Les indices suggérant que celle-ci ait eu un impact significatif lors des scrutins passés restent en effet très limités.

Peu de cas de fraude avérés

Jusqu’à présent, les efforts de l’administration pour détecter une fraude électorale à grande échelle ont été quasi infructueux. Environ 10 000 inscriptions ont été signalées par des fonctionnaires aux autorités compétentes pour un examen plus approfondi. Sur 49,5 millions d’électeurs inscrits, cela ne représente que 0,02 %.

Dans son projet, le gouvernement se heurte toutefois à la résistance répétée des autorités de certains États, comme le Michigan, le Minnesota ou la Californie, dont la coopération reste pour l’instant juridiquement nécessaire. Ces États ont jusqu’ici contesté le projet devant les tribunaux, sans succès. En revanche, en Louisiane, dans l’Ohio et au Texas, les autorités ont collaboré sans difficulté.

Confrontation son propre parti

Que Trump intensifie maintenant la pression n’a rien d’un hasard. Cette montée en priorité ne se limite pas à l’élection précédente, que le républicain a perdue face au démocrate Joe Biden : le président regarde également vers l’avenir, et plus particulièrement vers l’horizon immédiat.

En effet, les élections de mi-mandat auront lieu en novembre aux Etats-Unis et d'ici là, Trump veut faire en sorte que l'organisation des élections ne soit plus du ressort des différents Etats. Selon l'idée de Trump, c'est l'Etat fédéral qui sera responsable à l'avenir.

Cette rupture manifeste avec la philosophie traditionnelle des républicains (qui défendent généralement le renforcement des droits des États face au pouvoir fédéral) se justifie, selon l’administration, par l’absence, à ses yeux, de garanties suffisantes pour un déroulement véritablement équitable des élections.

La Maison Blanche entend y parvenir en rendant obligatoire la présentation d’une pièce d’identité pour voter. «Il faut une carte d’identité pour acheter de l’alcool. On en a besoin pour entrer dans une bibliothèque et consulter un livre. Le président estime donc qu’il devrait aussi être nécessaire d’en présenter une pour participer aux élections de notre pays», a déclaré Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche.

En 2025, la Chambre des représentants avait déjà adopté un projet de loi similaire. Le Sénat, malgré une majorité républicaine, n’a jusqu’à présent pas réussi à le faire passer.

Si nécessaire, Trump le fera sans le Congrès

Mais Donald Trump a déjà prévenu que son projet ne dépendrait pas du soutien du Congrès. Sur son réseau de messages courts Truth Social, il a annoncé que l’obligation d’identification s’appliquerait aux élections de mi-mandat, « que le Congrès soit d’accord ou non ». Cette mesure serait justifiée par des « raisons juridiques » que le président promet de présenter « bientôt sous la forme d’un décret présidentiel ».

Pour ses détracteurs, il est clair que cette mesure vise surtout à placer l’organisation des élections entre les mains de fonctionnaires fédéraux proches de la Maison Blanche. La ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a semblé confirmer ces craintes, en déclarant récemment vouloir «s’assurer que les bonnes personnes votent pour élire les bons leaders afin de diriger ce pays».

L’instauration d’une carte d’identité obligatoire pour voter ne serait probablement pas impopulaire. Selon un sondage du Pew Research Center, 60% des Américains y sont très favorables, et 23% y sont plutôt favorables. Pourtant, un sondage de 2024 révèle que seuls 46% des électeurs inscrits possèdent un passeport valide.

Le taux d’approbation de Trump reste cependant loin d’être éclatant. Si les démocrates remportent un trop grand nombre de sièges au Congrès, le président aura davantage de mal à faire passer ses projets. Les dissidents républicains lui mettent déjà de plus en plus souvent des bâtons dans les roues.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.