Le Premier ministre polonais a appelé jeudi ses concitoyens à quitter l'Iran «immédiatement», face à la possibilité de frappes américaines dans ce pays.

«Dans quelques heures, dans une douzaine ou dans quelques dizaines d'heures, personne ne sera plus en mesure de garantir des possibilités d'évacuation», a prévenu M. Tusk. KEYSTONE

«Je demande à toutes celles et ceux qui se trouvent encore en Iran de quitter immédiatement, de ne vous rendre en aucun cas dans ce pays», a déclaré Donald Tusk à la presse, estimant que la possibilité d'un conflit ouvert est «très réelle».

«Je vous demande de prendre cela très au sérieux», a insisté le chef du gouvernement polonais.

Les Etats-Unis sont en train de mettre en place au Moyen-Orient une imposante force de frappe navale et aérienne, un déploiement militaire massif qui pourrait préparer le terrain à une importante campagne de frappes contre l'Iran.

Le président américain Donald Trump – qui a déjà ordonné des bombardements aériens en juin dernier – a menacé à de multiples reprises Téhéran d'intervention militaire si les discussions en cours n'aboutissent pas à un accord sur le programme nucléaire iranien.