  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Possibilité d'un conflit ouvert» Donald Tusk appelle les Polonais à quitter l'Iran immédiatement

ATS

19.2.2026 - 11:36

Le Premier ministre polonais a appelé jeudi ses concitoyens à quitter l'Iran «immédiatement», face à la possibilité de frappes américaines dans ce pays.

«Dans quelques heures, dans une douzaine ou dans quelques dizaines d'heures, personne ne sera plus en mesure de garantir des possibilités d'évacuation», a prévenu M. Tusk.
«Dans quelques heures, dans une douzaine ou dans quelques dizaines d'heures, personne ne sera plus en mesure de garantir des possibilités d'évacuation», a prévenu M. Tusk.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.02.2026, 11:36

«Je demande à toutes celles et ceux qui se trouvent encore en Iran de quitter immédiatement, de ne vous rendre en aucun cas dans ce pays», a déclaré Donald Tusk à la presse, estimant que la possibilité d'un conflit ouvert est «très réelle».

«Dans quelques heures, dans une douzaine ou dans quelques dizaines d'heures, personne ne sera plus en mesure de garantir des possibilités d'évacuation», a prévenu M. Tusk.

«Je vous demande de prendre cela très au sérieux», a insisté le chef du gouvernement polonais.

Les Etats-Unis sont en train de mettre en place au Moyen-Orient une imposante force de frappe navale et aérienne, un déploiement militaire massif qui pourrait préparer le terrain à une importante campagne de frappes contre l'Iran.

Le président américain Donald Trump – qui a déjà ordonné des bombardements aériens en juin dernier – a menacé à de multiples reprises Téhéran d'intervention militaire si les discussions en cours n'aboutissent pas à un accord sur le programme nucléaire iranien.

Les plus lus

L'ex-prince Andrew a été arrêté
La Neuchâteloise Marianne Fatton glane une médaille d’or historique !
Colbert censuré à la TV – L'interview devient virale sur le net
«Il y a parfois des choses qui sont inexplicables» - Les maux de Roman Josi
Charles III réagit après l’arrestation d’Andrew
Beatrice Pilloud: «Je suis la première à ressentir la pression»