Après le Parti socialiste (PSOE) au pouvoir en Espagne, c'est au tour du principal parti d'opposition de droite, le Parti populaire (PP), d'être empêtré dans une affaire de harcèlement présumé. Elle éclabousse par ricochets l'une de ses figures, en charge de la région de Madrid.

Manuel Bautista aurait intégré la plaignante à son équipe de campagne et l'a ajoutée sur sa liste électorale, ce qu'elle a accepté. C'est ensuite que la plaignante, mariée et mère de deux enfants, affirme avoir subi du «harcèlement sexuel et au travail» de la part du futur maire. IMAGO/Europa Press

Keystone-SDA ATS

L'affaire fait les gros titres de la presse espagnole samedi et a déjà fait réagir l'ensemble de la classe politique, dans un paysage national particulièrement fragmenté et très tendu.

Selon le récit de l'histoire révélée par le quotidien de centre gauche El País, la plaignante aurait commencé à s'engager bénévolement à l'automne 2022 au sein du PP à Móstoles, une ville de plus de 200'000 habitants dans la banlieue sud-ouest de Madrid, en amont des élections municipales de 2023.

«Très appréciée» par le candidat local, Manuel Bautista, celui-ci l'a alors intégrée à son équipe de campagne et l'a ajoutée sur sa liste électorale, ce qu'elle a accepté, d'après El País. C'est ensuite que la plaignante, mariée et mère de deux enfants, affirme avoir subi du «harcèlement sexuel et au travail» de la part du futur maire, qui l'aurait progressivement isolée après qu'elle eut refusé ses avances.

Pour faire remonter cette situation «de très grave discrimination», elle a ensuite rédigé trois lettres à partir de début 2024 à la section du PP de la région de Madrid – dirigée par une figure du parti conservateur, Isabel Ayuso -, et obtenu deux réunions.

Mais selon le récit de la plaignante relayé par El País, la direction du PP aurait alors tout fait pour la décourager de porter plainte, avant qu'elle ne finisse par renoncer d'elle-même à ses fonctions de conseillère municipale, en l'absence de «mesures» mises en place.

Affirmations «totalement fausses»

Après l'éclatement de l'affaire, Manuel Bautista, soutenu publiquement ces derniers jours par la direction du PP, a dénoncé vendredi lors d'une conférence de presse des affirmations «totalement fausses» et «des injures».

Isabel Ayuso, qui n'a jamais rencontré la plaignante malgré les demandes de cette dernière, a fustigé «une affaire fabriquée de toutes pièces», selon elle, par le gouvernement de gauche du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez.

Ce dernier n'a pas tardé à répondre, estimant vendredi soir que le PP devrait «avoir honte de soutenir un harceleur, de ne pas être aux côtés de la victime et de l'accuser, comme ils sont en train de le faire».

Son parti, le PSOE, avait été secoué fin 2025 par une série de cas de harcèlement sexuel, ayant entraîné la démission de plusieurs responsables locaux ou régionaux. Pedro Sánchez, qui a érigé la lutte contre les violences faites aux femmes et l'égalité femmes-hommes en priorités de son gouvernement, avait reconnu «des erreurs».