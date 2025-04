Droits de douane: cette fois-ci, Trump vise «le monde entier»

Donald Trump a lancé mercredi sa bagarre commerciale généralisée en annonçant ce qu'il a qualifié de «droits de douanes réciproques» à travers le monde, afin selon lui de faire «renaître» l'industrie américaine et de mettre fin au «pillage» des Etats-Unis.

Suisse: Trump annonce des droits de douane de 31% - Gallery Donald Trump va signer un décret imposant des «droits de douane réciproques» dans le monde entier. Photo: KEYSTONE La Suisse est frappée de droits de douane à hauteur de 31%, selon le tableau présenté par Donald Trump. Photo: ATS Suisse: Trump annonce des droits de douane de 31% - Gallery Donald Trump va signer un décret imposant des «droits de douane réciproques» dans le monde entier. Photo: KEYSTONE La Suisse est frappée de droits de douane à hauteur de 31%, selon le tableau présenté par Donald Trump. Photo: ATS

Agence France-Presse Valérie Passello

«Dans quelques instants je vais signer un décret historique instituant des droits de douane réciproques sur des pays du monde entier», a-t-il déclaré au début d'un discours très attendu, sans donner de détails dans l'immédiat.

Le républicain a parlé d'une «déclaration d'indépendance économique» et promis à nouveau un «âge d'or» à son pays. «Depuis des décennies, notre pays a été pillé, saccagé, violé et dévasté par des nations proches et lointaines, des alliés comme des ennemis», a-t-il asséné.

31% pour les produits en provenance de Suisse

Donnant plus de détails par la suite, Trump a annoncé des droits de douane de 31% sur les importations en provenance de Suisse, de 50% plus élevés que ceux visant désormais l'Union européenne (20%).

Ces taxes sont une réponse à des tarifs douaniers de 61% perçus par la Suisse sur les produits américains, selon un tableau présenté par le président Trump lors d'un discours très attendu dans les jardins de la Maison Blanche.

Mercredi, le Conseil fédéral a consacré une partie de sa séance hebdomadaire aux relations avec les Etats-Unis. Lors d'un point de presse consacré aux OGM, la porte-parole ad interim Ursula Eggenberger a annoncé que le gouvernement suivra de près les éventuelles annonces de Donald Trump sur le commerce et les droits de douane. Si besoin, le Conseil fédéral pourrait communiquer sur ce dossier dès jeudi.

Le président américain a poursuivi en annonçant des droits de douane massifs sur les produits entrant aux Etats-Unis: 34% sur les produits chinois, ou encore 46% pour le Vietnam.

Finie l'exception des petits colis chinois

En outre, Donald Trump a signé mercredi un décret annulant l'exemption de droits de douane dont bénéficiaient les petits colis envoyés de Chine, mécanisme qui a notamment permis aux géants chinois du commerce électronique Shein ou Temu de se développer aux Etats-Unis.

Il prévoyait jusqu'ici l'exemption de taxation pour tous les envois dont le contenu présentait une valeur allant jusqu'à 800 dollars.

Il a aussi annoncé plus largement un droit de douane plancher, d'au moins 10%, sur tous les produits entrant dans le pays.

Entrée en vigueur en deux temps, dès le 5 avril

Les nouveaux droits de douane massifs dévoilés par le président des Etats-Unis entreront en vigueur les 5 et 9 avril, a annoncé mercredi la Maison Blanche.

Les nouvelles taxes sur les importations dévoilées par Donald Trump sont prévues en deux temps, a précisé un responsable de la Maison Blanche à la presse: le 5 avril à 04H01 GMT pour les droits de douane d'au moins 10% sur tous les produits entrant aux Etats-Unis, et le 9 avril à 04H01 pour les droits de douane majorés visant des géants comme la Chine et l'Union européenne.

«Nous nous levons pour le travailleur américain»

En outre, tous les véhicules fabriqués à l'étranger seront touchés par une taxe de 25%. L'administration américaine espère récupérer 700 milliards d'euros grâce à ces nouveaux droits de douane.

«Aujourd'hui, nous nous levons pour le travailleur américain et nous plaçons finalement l'Amérique en tête», a commenté Donald Trump lors d'une conférence de presse baptisée «Liberation Day» (Le jour de la libération).

«Nous pouvons vraiment être très riches. Nous pouvons être tellement plus riches que n'importe quel pays, ce n'est même pas croyable, mais nous devenons intelligents», a ajouté Donald Trump.

«C'est le jour de la libération en Amérique», avait déjà lancé le président américain mercredi sur son réseau Truth Social. «Ce n'est pas le jour de la libération. C'est le jour de la récession», a répliqué le chef de file des élus démocrates à la chambre des représentants, Hakeem Jeffries.

Droits de douane : Trump met les économies mondiales sur le qui-vive Les économies mondiales sur le sur le qui-vive alors que le président Trump s'apprête à dévoiler une série de droits de douane susceptible de déclencher une guerre commerciale mondiale. 02.04.2025

L'impact pourrait être phénoménal. En 2024, les importations des Etats-Unis ont atteint quelque 3.300 milliards de dollars, un montant supérieur au Produit intérieur brut de la France.

«Ce ne sera pas bon»

«Ca ne sera pas bon pour ceux qui imposent des droits de douane ni pour ceux qui ripostent», a assuré mercredi la dirigeante de la Banque centrale européenne Christine Lagarde.

Tetsuya Kimura, un petit patron japonais, a un message sans ambiguïté pour Donald Trump: «Laissez-nous tranquilles», a fulminé auprès de l'AFP ce dirigeant d'un sous-traitant automobile.

Face à cet interlocuteur imprévisible, Londres n'entend pas «se précipiter» pour riposter, a dit la ministre des Finances britannique Rachel Reeves, rappelant que l'enjeu pour les Britanniques était de conclure «un bon accord» bilatéral avec les Etats-Unis, permettant d'échapper aux taxes douanières.

De son côté, l'Union européenne promet de répliquer «avant la fin du mois d'avril», a dit la porte-parole du gouvernement français. Donald Trump présente les droits de douane comme une baguette magique capable de réindustrialiser le pays, de rééquilibrer la balance commerciale et d'éponger le déficit budgétaire.

Fasciné par le protectionnisme en vigueur aux Etats-Unis à la fin du XIXème siècle et au début du XXème, Donald Trump, élu sur une promesse de faire baisser le coût de la vie, a jusqu'ici balayé les risques d'inflation pointés par les économistes.

Lesquels sont nombreux à juger illusoire sa vision d'une Amérique auto-suffisante dans l'économie mondialisée du XXIème siècle, avec ses chaînes de production éclatées dans plusieurs pays. «L'idée d'un constructeur automobile américain n'utilisant que des pièces américaines est une fiction» commente Dan Ives, du cabinet de recherche Wedbush Securities.

Jeudi, à 04H01 GMT, Washington prévoit, séparément, d'imposer 25% de taxes additionnelles sur les voitures fabriquées à l'étranger, ainsi que les pièces détachées.

Depuis son retour à la Maison Blanche, le républicain a déjà augmenté les droits de douane sur des produits venant de Chine, de même que tout l'acier et l'aluminium entrant aux Etats-Unis.

Mais il a aussi fait marche arrière sur certaines menaces commerciales spectaculaires. Les dirigeants étrangers espèrent donc qu'une fois passé le choc de l'annonce mercredi, le marchandage pourra commencer avec l'ancien promoteur immobilier, auteur d'un livre appelé «L'art du deal».

bur-aue/ev

© Agence France-Presse