  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Droits de douane La Chine à Trump: «Si vous voulez vous battre, nous nous battrons jusqu'au bout »

ATS

14.10.2025 - 03:47

La Chine s'est dit mardi prête à se battre «jusqu'au bout» s'il le faut après l'annonce par le président américain Donald Trump de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises vendredi.

Donald Trump a annoncé vendredi que les Etats-Unis frapperaient les marchandises chinoises de droits de douane supplémentaires de 100%, s'ajoutant à ceux déjà en vigueur, à partir du 1er novembre "ou avant" (archives).
Donald Trump a annoncé vendredi que les Etats-Unis frapperaient les marchandises chinoises de droits de douane supplémentaires de 100%, s'ajoutant à ceux déjà en vigueur, à partir du 1er novembre "ou avant" (archives).
ATS

Keystone-SDA

14.10.2025, 03:47

14.10.2025, 06:07

«Si vous voulez vous battre, nous nous battrons jusqu'au bout. Si vous souhaitez négocier, notre porte reste ouverte», a dit un porte-parole du ministère du commerce dans un communiqué.

M. Trump a annoncé vendredi que les Etats-Unis frapperaient les marchandises chinoises de droits de douane supplémentaires de 100%, s'ajoutant à ceux déjà en vigueur, à partir du 1er novembre «ou avant». Il a dit réagir à l'annonce, la veille, par Pékin de l'instauration de nouveaux contrôles sur les exportations de technologies liées aux terres rares.

La Chine est le premier producteur mondial de ces matériaux essentiels pour le numérique, l'automobile, l'énergie ou encore l'armement. Les terres rares sont l'un des grands enjeux de la confrontation commerciale en cours entre Chine et Etats-Unis.

«Pas une interdiction»

Le porte-parole du ministère du commerce a évoqué les différentes séries de négociations entre Américains et Chinois conduits en 2025 pour mettre fin à une surenchère de droits de douane depuis le retour de M. Trump à la Maison-Blanche et tenter de trouver un accord.

«Les Etats-Unis ne peuvent pas à la fois chercher le dialogue et menacer d'imposer de nouvelles restrictions. Ce n'est pas comme cela qu'on parle à la Chine», a-t-il dit. Le porte-parole a justifié les nouvelles dispositions sur les techniques relatives aux terres rares par la volonté du gouvernement de mieux contrôler les exportations. Il a assuré qu'elles «ne [constituaient] pas une interdiction des exportations».

«Les demandes [d'exportation] qui répondront aux exigences en vigueur continueront de se voir accorder des licences comme auparavant et nous maintiendrons à la fois la sécurité et la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales», a dit le porte-parole.

Chine et Etats-Unis ont eu plusieurs sessions de discussions pour dissiper les tensions. Des négociations à Madrid en septembre avaient débouché sur un accord sur la cession du réseau social TikTok et semblé faire baisser la température.

«Egal à égal»

Le porte-parole s'y est référé pour dire que la Chine restait favorable à la discussion. «Les quatre derniers cycles de négociations économiques et commerciales ont amplement démontré que la Chine et les Etats-Unis pouvaient trouver des solutions aux problèmes sur la base du respect mutuel et de consultations d'égal à égal», a-t-il dit, rapportant que des discussions de travail avaient eu lieu encore lundi dans le cadre du mécanisme de consultation économique bilatéral.

La Chine a informé les Etats-Unis préalablement à l'annonce des nouveaux contrôles sur les technologies relatives aux terres rares, a-t-il dit.

Depuis le rendez-vous de Madrid, «la partie américaine persiste à instaurer de nouvelles restrictions contre la Chine, portant gravement atteinte à ses intérêts et nuisant gravement à l'atmosphère des négociations économiques et commerciales bilatérales», a dit le porte-parole.

Les plus lus

Espagne: mort dans son appartement depuis 15 ans!
Karin Keller-Sutter frappée par le deuil
«Je ne crains aucun homme»: la haute magistrate qui ose défier le président
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
À Zurich, les banquiers pointent au chômage
Chicago: «Personne ne vient travailler. Ils ont peur»