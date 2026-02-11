  1. Clients Privés
Droits de douane Le Congrès inflige un revers à Trump, prêt à imposer son veto

ATS

12.2.2026 - 00:47

Plusieurs élus républicains à la Chambre américaine des représentants sont allés mercredi à contre-courant de M. Trump. Ils ont voté pour l'abrogation des droits de douane sur le Canada, un revers pour le président US qui a menacé les députés rebelles pendant le vote.

Donald Trump a été désavoué par des Républicains de la Chambre des représentants qui ont voté pour l'abrogation des droits de douane du Canada.
Donald Trump a été désavoué par des Républicains de la Chambre des représentants qui ont voté pour l'abrogation des droits de douane du Canada.
ATS

Keystone-SDA

12.02.2026, 00:47

12.02.2026, 09:06

Le texte doit à présent être approuvé par le Sénat. Mais même en cas d'adoption, il fera assurément l'objet d'un veto du locataire de la Maison Blanche, qui a fait des droits de douane la pierre angulaire de sa politique économique.

Seul un nouveau vote au Congrès et une adoption avec une majorité des deux tiers permettrait d'outrepasser ce veto, une quasi impossibilité au vu de la majorité dont disposent actuellement les républicains dans les deux chambres. La résolution a donc une portée avant tout symbolique.

Pendant le scrutin, Donald Trump a averti que les élus de son camp votant contre ses droits de douane «en subiront les conséquences au moment des élections, y compris des primaires».

«Les droits de douane nous ont donné une sécurité économique et nationale, et aucun républicain ne devrait être responsable de la destruction de ce privilège», a-t-il ajouté dans son message sur sa plateforme Truth Social.

Six députés de la majorité ont malgré tout rejoint les démocrates pour mettre fin à l'état d'urgence décrété par le président en février 2025, qui lui avait permis d'imposer des droits de douane sur les produits importés du Canada.

Prérogative du Congrès

Le vote est intervenu après l'expiration d'une mesure qui interdisait tout scrutin sur cette question des droits de douane. Le chef républicain de la Chambre, Mike Johnson, avait tenté jusqu'à mardi soir de la prolonger, en vain.

Tenants du libre-échange, de nombreux élus à droite désapprouvent plus ou moins publiquement la politique protectionniste de Donald Trump, d'autant plus que c'est le Congrès, et non le président, qui détient le pouvoir constitutionnel d'imposer des droits de douane.

Réaffirmant cette prérogative du législatif, le député républicain Don Bacon a affirmé mercredi: «nous ne pouvons pas et nous ne devons pas délocaliser nos responsabilités».

«En tant que conservateur vieux jeu, je sais que les droits de douane sont une taxe sur les consommateurs américains», a-t-il déclaré sur X avant de voter pour l'abrogation.

Le Canada, comme de nombreux alliés des Etats-Unis, a été touché par des vagues successives de droits de douane décidées par Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier 2025.

Le président américain avait décrété des surtaxes de 35% à l'importation sur de nombreux produits canadiens l'an dernier, mais avait réduit ce taux pour les importations d'énergie et créé de larges exemptions pour les biens entrant dans le cadre de l'accord ACEUM de libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada, et le Mexique.

Plus de 85% des échanges commerciaux entre les deux pays sont restés exemptés de droits de douane selon les termes de cet accord.

Archive sur Trump

Rétrospective : Trump et son année 2025

Rétrospective : Trump et son année 2025

Donald Trump a fait de 2025 une année d’initiatives, entre droits de douane et accords politiques. Retour sur les points clés.

10.12.2025

