Le président américain Donald Trump a dit vendredi avoir signé des lettres adressées aux partenaires commerciaux des Etats-Unis concernant l'application de droits de douane punitifs par Washington, dont «probablement douze» seront envoyées lundi.

«J'ai signé des lettres et elles seront envoyées lundi, probablement douze», a dit le président à la presse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«J'ai signé des lettres et elles seront envoyées lundi, probablement douze», a dit le président à la presse lors d'un échange à bord d'Air Force One. Le locataire de la Maison Blanche avait fixé précédemment au 9 juillet la date butoir pour la conclusion d'un accord entre Washington et ses partenaires, sous peine de voir les taxes douanières de leurs exportations vers les Etats-Unis augmenter.