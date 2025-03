Moins de députés, moins de femmes, et davantage d'extrême droite: le nouveau Bundestag entre en fonction mardi, deux mois après les élections législatives en Allemagne. En voici cinq élus emblématiques:

Johannes Volkmann est né en 1996 quand son grand-père Helmut Kohl, père de la réunification allemande, était chancelier depuis 14 ans. A sa naissance, il s'appelait Kohl (comme son père Walter) mais ses parents lui donnent finalement le nom de sa mère, plus discret. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le petit-fils d'Helmut Kohl

Il est né en 1996 quand son grand-père Helmut Kohl, père de la réunification allemande, était chancelier depuis 14 ans.

A sa naissance, Johannes Volkmann s'appelait Kohl (comme son père Walter) mais ses parents lui donnent finalement le nom de sa mère, plus discret.

Membre lui aussi des conservateurs de la CDU, il entre à 28 ans au Bundestag avec un résultat honorable de dix points d'avance sur sa concurrente social-démocrate.

Il préfèrerait qu'on s'intéresse à sa passion pour la politique plutôt qu'à son célèbre grand-père, dont il partage l'embonpoint.

Après des études d'économie, politique, sociologie et de chinois – un an d'université à Shanghai et Pékin--, il fut directeur de cabinet d'un eurodéputé et est devenu en 2024 le plus jeune membre du comité exécutif de la CDU.

L'AfD sur les terres de Merkel

Discret, peu actif sur les réseaux sociaux pour un élu de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), Dario Seifert devient député grâce à une victoire très symbolique dans l'ancienne circonscription d'Angela Merkel sur l'île de Rügen, en Meklembourg-Poméranie-occidentale (est).

Les interrogations au sujet de cet homme de 31 ans portent sur son degré de radicalité, après la révélation de son appartenance entre 2012 et 2014 à l'organisation des jeunes du NPD, l'ancien parti néonazi.

Un péché de jeunesse, selon l'ancien agent commercial qui a revendiqué qu'on lui reconnaisse «le droit d'avoir évolué politiquement» dans un entretien au journal local Nordkurier.

Celui qui aime pester contre «l'invasion des étrangers» a naturellement trouvé sa famille politique dans l'AfD, parti hostile aux migrants qui étend son emprise aussi sur l'île touristique de la Baltique où il a grandi.

Awet Tesfaiesus, visage de l'intégration

Cette écologiste est devenue il y a quatre ans la première femme d'origine africaine à entrer au Bundestag.

La députée de 50 ans est considérée comme un modèle d'intégration. Arrivée à 10 ans en Allemagne avec sa famille fuyant la guerre d'indépendance de l'Erythrée, elle apprend l'allemand à l'école, passe son baccalauréat puis étudie le droit à Heidelberg (ouest).

L'avocate spécialisée dans le droit d'asile décidera de se lancer dans la politique fédérale après l'attentat de Hanau en 2020, quand un néonazi abat neuf personnes en raison de leurs origines étrangères.

Depuis, elle plaide sans relâche pour l'égalité des chances et dénonce le racisme véhiculé selon elle par l'AfD.

«Abandonner n'est pas une option», a-t-elle confié au journal de gauche nd.Aktuell. «C'est aussi mon parlement et mon pays. Si l'AfD y est, alors je veux aussi y être en tant que femme noire».

Olaf Scholz, député malgré lui

Malgré des records d'impopularité, le chancelier sortant disait croire à ses chances de rester au pouvoir.

Son parti social-démocrate (SPD) a finalement obtenu aux législatives le pire résultat de son histoire moderne (16,4%).

Refusant d'être ministre au sein d'un gouvernement dirigé par le conservateur Friedrich Merz, Olaf Scholz a en revanche décidé de rester simple député.

Ce que lui permet une réélection de justesse dans la circonscription de Potsdam, ville du sud-ouest de Berlin où il réside.

Le doyen de la gauche radicale

Après trente ans et 9 mois au Bundestag, Gregor Gysi, 77 ans, détient le record de longévité dans l'assemblée.

Originaire d'Allemagne communiste, il a un jour promis de rester député jusqu'à la disparition des inégalités entre les citoyens de l'est et de l'ouest. Ce n'est toujours pas le cas.

Ancien avocat des opposants au régime est-allemand, il était en 1989 à la tête du SED, parti unique de RDA, qu'il a transformé après la chute du mur en parti démocratique dans l'Allemagne réunifiée.

Figure incontournable de la gauche radicale qui a fait un comeback inattendu aux législatives, cet orateur hors pair est à l'aise partout: au parlement, dans les talk shows et plus récemment sur Tik Tok où il est apparu aux côtés d'un DJ techno, baptisé DJ Gysi, qui agrémente de musique des fragments de ses discours.