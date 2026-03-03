  1. Clients Privés
Moyen-Orient Le QG de l'armée australienne à Dubaï touché ppar une attaque

ATS

3.3.2026 - 07:49

L'Australie a annoncé mardi que son quartier général au Moyen-Orient, situé aux Emirats arabes unis, avait été touché par une attaque de drones iraniens ce week-end. Tout le personnel est sain et sauf.

La base d'Al Minhad accueille des soldats australiens depuis 2003 et sert de centre principal pour les opérations militaires australiennes du Moyen-Orient.
KEYSTONE
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.03.2026, 07:49

Le ministre australien de la défense Richard Marles a confirmé à la télévision les informations de médias selon lesquelles la base aérienne d'Al Minhad, à 24 kilomètres au sud de Dubaï, avait été frappée. «Plusieurs drones» ont conduit cette attaque, a décrit M. Marles, précisant que les Australiens travaillant dans ce QG étaient «tous en sécurité».

La base d'Al Minhad accueille des soldats australiens depuis 2003 et sert de centre principal pour les opérations militaires australiennes du Moyen-Orient. Jusqu'à 80 Australiens s'y trouvent de manière permanente, selon l'armée.

Les Etats-Unis et Israël ont lancé samedi une opération militaire contre l'Iran, qui a conduit à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei et provoqué des frappes iraniennes dans le golfe Persique et contre Israël en réponse.

Le premier ministre australien Anthony Albanese a soutenu les bombardements américano-israéliens. D'après Canberra, 115'000 ressortissants australiens se trouvent au Moyen-Orient.

