Dubaï : incendie dans un hôtel célèbre après l’impact d’un drone iranien

Les débris d'un drone iranien ont provoqué un incendie, qui n'a pas fait de blessé, dans un hôtel de luxe à Dubaï, ont annoncé les autorités émiraties dans la nuit de samedi à dimanche.

Un drone tiré par l'Iran, en riposte à l'attaque israélo-américaine, «a été intercepté» et les débris ont provoqué un «léger incendie» au niveau de la façade de l'hôtel Burj Al Arab, a indiqué le Bureau des médias de Dubaï sur X.

Quatre personnes ont par ailleurs été blessés à l'aéroport de Dubaï lors d'un «incident», a annoncé l'établissement sans établir de lien avec les attaques iraniennes.