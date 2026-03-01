  1. Clients Privés
Riposte de l’Iran Dubaï : incendie dans un hôtel célèbre après l’impact d’un drone iranien

ATS

1.3.2026 - 07:24

Les débris d'un drone iranien ont provoqué un incendie, qui n'a pas fait de blessé, dans un hôtel de luxe à Dubaï, ont annoncé les autorités émiraties dans la nuit de samedi à dimanche.

Keystone-SDA

01.03.2026, 07:24

01.03.2026, 07:25

Un drone tiré par l'Iran, en riposte à l'attaque israélo-américaine, «a été intercepté» et les débris ont provoqué un «léger incendie» au niveau de la façade de l'hôtel Burj Al Arab, a indiqué le Bureau des médias de Dubaï sur X.

Selon Netanyahu. De «nombreux signes» suggèrent que le guide suprême iranien Ali Khamenei serait mort

Selon NetanyahuDe «nombreux signes» suggèrent que le guide suprême iranien Ali Khamenei serait mort

Quatre personnes ont par ailleurs été blessés à l'aéroport de Dubaï lors d'un «incident», a annoncé l'établissement sans établir de lien avec les attaques iraniennes.

