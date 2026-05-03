Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle 2027, a plaidé dimanche pour une sortie de la France de l'Union européenne «le plus vite possible» pour «reconstruire une Europe légère, gaullienne, de coopération, où chaque nation est libre».

«Je suis convaincu que la France ne doit pas partir à l'anglaise», a-t-il ajouté, en référence à la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE, le Brexit. IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Valérie Passello

«On ne sort pas pour sortir, on sort pour reconstruire quelque chose et pour trouver le bon axe des nations fortes, libres, qui se gèrent elles-mêmes mais qui coopèrent entre elles», a-t-il dit au Grand Rendez-Vous Europe1/CNews/les Echos, après avoir dénoncé les effets des traités européens de Maastricht et de Lisbonne.

«Les États sont court-circuités, il n'y a plus d'État, il n'y a même plus de Banque de France», a-t-il déploré. «Je pense que maintenant il faut se dégager le plus vite possible».

Nicolas Dupont-Aignan, 65 ans, qui vient de remporter largement l'élection municipale dans sa ville d'Yerres (Essonne), a déjà été candidat aux élections présidentielles de 2012, 2017 et 2022. En 2017, il avait rallié Marine Le Pen, candidate du Front national (devenu Rassemblement national), au second tour.

L'ancien député a décrit un processus de sortie de l'UE en trois phases. «D'abord on arrive, on ne paye plus les 15 milliards nets, ça nous coûte 15 milliards nets chaque année (...) Ensuite, on rétablit nos frontières, on rétablit la primauté du droit français sur le droit européen et on n'obéit plus aux oukases de la Commission», a-t-il énuméré.

«Je suis convaincu que la France ne doit pas partir à l'anglaise», a-t-il ajouté, en référence à la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE, le Brexit.

Nicolas Dupont-Aignan, qui vient de publier un livre ("La Liberté ou la mort", éditions Fayard) dit être convaincu que la France serait suivie par d'autres pays européens dans la construction d'une Europe «légère». «S'il n'y a personne, eh bien nous serons seuls, mais nous serons libres», a-t-il dit.

hr/leo/lth

© Agence France-Presse