La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider participe à New York à la session de la Commission de la condition de la femme (CSW) de l'ONU. Elle s'est montrée très satisfaite qu'une «déclaration politique puissante» ait été adoptée pour promouvoir les droits des femmes.

Après la Journée internationale des droits des femmes, qui a lieu chaque année le 8 mars depuis 1977, les pays membres de l'ONU ont rendez-vous à l'ONU à New York pour la session de la Commission de la femme. (photo prétexte) sda

La réunion de la CSW de cette année revêt une importance particulière, puisqu'elle marque le 30e anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin. Les documents de Pékin constituent le cadre international le plus important en matière de politique d'égalité.

L'égalité des sexes est un objectif important à une époque où la revendication des droits se heurte à une résistance mondiale. Telle était la teneur des votes lors de la première journée de la session de la CSW.

António Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a déclaré que le «poison du patriarcat» était évident et que les droits des femmes étaient actuellement «sous le feu des critiques». Le message percutant du secrétaire général a été le fil conducteur des déclarations faites lors de la session d'ouverture.

Beaucoup de travail

Il est bon de voir que malgré le contexte actuel, malgré des circonstances défavorables, il a été possible d'adopter une déclaration par consensus et de réaffirmer l'engagement pour les droits des femmes. Il y a beaucoup de travail derrière cela, a déclaré la conseillère fédérale mardi à New York lors d'un entretien avec Keystone-ATS. Il faut beaucoup de respect, de subtilité, mais aussi de patience et de courage, a-t-elle souligné.

La Suisse a elle aussi besoin d'agir dans le domaine des droits des femmes à l'intérieur de ses frontières et ne doit pas relâcher ses efforts. De plus, le pays mise sur le renforcement et l'utilisation du multilatéralisme pour préserver et faire progresser l'égalité des sexes pour tous et partout.

Le monde a besoin de valeurs universelles telles que la paix, le respect des minorités et la dignité, a-t-elle plaidé.

Rencontres bilatérales

Durant son séjour new-yorkais, la conseillère fédérale a rencontré pour la première fois le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et Sima Sami Bahous, directrice exécutive de l'Organisation des Nations Unies pour les femmes (ONU Femmes).

«Il n'a pas peur de s'exposer et on sent son humanité, a relevé la ministre de l'Intérieur à propos du secrétaire général. L'ONU a besoin de femmes et d'hommes courageux».

Elle a encore pris part à plusieurs événements en marge, visité un centre d'accueil pour les victimes de violences à Manhattan et rencontré des représentants de la société civile suisse lors de la conférence.

Une pionnière du droit des femmes

Mardi après-midi, la conseillère fédérale est rentrée en Suisse. Son discours devant l'assemblée plénière sera lu par Stéphanie Lachat, co-directrice du Bureau fédéral de l'égalité entre hommes et femmes.

«Présente à Pékin pour représenter la Suisse, ma prédécesseuse Ruth Dreifuss déclarait que 'la stagnation – voire même des retours en arrière – sont toujours possibles', a dit Stéphanie Lachat au nom de la ministre de l'Intérieur. Elle s’inspirait de Simone de Beauvoir et de sa célèbre phrase: 'Il suffira d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en question.'»

Elisabeth Baume-Schneider s’inscrit dans leur sillage: «Pour la Suisse, il y a lieu de faire preuve de vigilance; aucune régression des droits humains n’est acceptable, que ce soit à l’encontre des femmes, ou de tout autre groupe social.»

Responsabilité collective

Pour elle, «l’égalité entre femmes et hommes, dans leur définition biologique ET sociale, est une responsabilité collective». «Nous ne devons pas laisser la misogynie se banaliser et devons dénoncer les discriminations, promouvoir et défendre l'autodétermination des femmes, dans tous les domaines de la vie», a-t-elle poursuivi.

«La Suisse appelle tous les États à accélérer le progrès, a-t-elle encore plaidé. L’égalité ne se marchande pas, elle se construit.»

Elle a rappelé qu'en matière de politique extérieure, la promotion des droits des femmes demeure une priorité. La Suisse réaffirme son engagement en faveur de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité. «Il ne peut y avoir de paix durable sans une participation pleine et égale des femmes dans tous les domaines de la vie publique.»

En Suisse, elle a mis en avant «des avancées récentes, qui témoignent de notre volonté de voir traduits dans la réalité, les droits inscrits dans notre Constitution», dans le domaine de l'égalité, de la lutte contre la violence à l'égard des femmes.

La 69e session annuelle de la Commission de la condition des femmes, qui se tient du 10 au 21 mars au siège de l’ONU à New York, est un «moment charnière» pour les droits des femmes. Le plus grand rassemblement annuel des Nations Unies sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, qui demeure à ce jour «le plan le plus révolutionnaire en matière d’égalité des sexes».