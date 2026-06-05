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«Urgent de prendre des mesures» Ebola : l'épidémie pourrait rivaliser avec celle record de 2016

ATS

6.6.2026 - 00:11

La principale agence sanitaire américaine a prévenu vendredi que faute de mesures fortes, l'épidémie actuelle d'Ebola détectée en République démocratique du Congo (RDC) «pourrait atteindre une ampleur comparable» à celle record enregistrée entre 2014 et 2016.

Du personnel hospitalier s'active dans un centre de traitement dédié au Ebola à Mongbwalu, au Congo.
Du personnel hospitalier s'active dans un centre de traitement dédié au Ebola à Mongbwalu, au Congo.
ATS

Keystone-SDA

06.06.2026, 00:11

06.06.2026, 07:57

«Il est urgent de prendre des mesures pour ralentir la propagation de cette épidémie et éviter qu'elle n'atteigne une ampleur équivalente, voire supérieure» à cette dernière, a déclaré lors d'un point presse Jason Asher, directeur du département de prévision et d'analyse des épidémies des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Partie de Guinée, l'épidémie la plus violente de l'histoire d'Ebola avait frappé l'Afrique de l'Ouest jusqu'en 2016 et fait plus de 11'000 morts, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Sans interventions sanitaires fortes, les modélisations indiquent qu'une épidémie de cette ampleur est possible», a expliqué M. Asher.

Un rapport publié vendredi par les CDC présente ainsi plusieurs modèles possibles d'évolution de l'épidémie établis notamment en fonction de la proportion estimée de personnes contaminées placées à l'isolement.

Ces modèles «sont conçus pour faciliter la prise de mesures, et non pour semer la panique», a prévenu l'expert. Satish Pillai, responsable de la réponse des CDC à l'épidémie, a lui rappelé que «le nombre total de personnes infectées et nécessitant un isolement reste flou à ce stade», mais a dit penser que ces pourcentages «se situent dans la fourchette basse des scénarios» présentés dans le rapport.

Les auteurs de ce dernier appellent toutefois à se préparer au pire et à mettre en place une réponse sanitaire aussi forte que celle qui avait été mise en place il y a plus de dix ans pour endiguer l'épidémie en Afrique de l'Ouest.

L'épidémie actuelle implique le variant Bundibugyo du virus, assez rare, et a été déclarée le 15 mai dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC). Les autorités sanitaires envisagent que le virus circulait sous les radars depuis un certain temps déjà.

Selon le dernier bilan de l'OMS, 381 cas ont été confirmés en RDC, dont 64 décès. De l'autre côté de la frontière nord-est, en Ouganda, 16 cas ont été confirmés, dont un décès. Sept malades d'Ebola ont guéri en RDC et deux en Ouganda.

La maladie Ebola, qui se transmet par des contacts étroits et les fluides corporels, a tué plus de 15'000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années. Il n'existe aucun vaccin ni traitement homologué contre la souche Bundibugyo.

Organisation mondiale de la santé. Ebola : un plan à 518 millions de dollars pour contenir l'épidémie en Afrique

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