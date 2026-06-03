L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu mercredi que l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale avait bénéficié d'une «importante avance». Mais celle-ci est en train d'être rattrapée par la riposte humanitaire.

Le directeur général de l' OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (au centre), était ces derniers jours en RDC. KEYSTONE

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«L'épidémie a pris une avance considérable et nous sommes encore en retard», a déclaré le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus devant la presse à Genève. Sous la direction du gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), «nous sommes en train de rattraper notre retard», a-t-il toutefois indiqué.

La RDC a déclaré le 15 mai une épidémie de maladie Ebola. L'OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale.

Le chef de l'OMS était ces derniers jours en RDC. Il a expliqué à plusieurs reprises ces dernières semaines que la détection tardive des premiers cas, l'insécurité dans les régions touchées, la méfiance d'une partie de la population et l'absence de vaccin compliquent considérablement la gestion de l'épidémie.

Renoncer aux restrictions de voyage générales

Il a appelé mercredi les pays imposant des «restrictions de voyage générales» en raison de l'épidémie à y renoncer, avertissant qu'elles gênaient les efforts visant à contenir le virus mortel.

«Les restrictions de voyage générales imposées par certains pays perturbent les chaînes d'approvisionnement et entravent la réponse», a-t-il déclaré, ajoutant que l'OMS «recommande un dépistage à la sortie dans les aéroports, ports et postes frontaliers pour prévenir l'exportation de cas et de contacts», mais demande «aux pays qui ont imposé des restrictions de voyage générales de les lever».

«En RDC, 344 cas ont été confirmés, dont 60 décès, dans 24 zones sanitaires réparties sur trois provinces différentes: l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu», a indiqué M. Tedros.

Le nombre de cas suspects est désormais passé de plus de 1000 la semaine dernière à 116, à mesure que les cas sont passés en revue, soit en les confirmant, soit en les écartant.