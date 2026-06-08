Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé lundi se trouver en Ouganda. Ce pays a recensé 19 cas confirmés de maladie Ebola, dont deux décès, dus à une épidémie propagée depuis la République démocratique du Congo (RDC) voisine.

«L'OMS apporte son soutien à l'Ouganda dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, aux côtés de l'Africa CDC (agence sanitaire de l'Union africaine) et de partenaires de toute la région, alors que le pays dirige cette riposte», a relevé M. Tedros. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je me trouve en Ouganda, où le gouvernement a mis en place une réponse rapide et efficace face à l'épidémie d'Ebola. Les contrôles aux frontières ont permis de détecter des cas en provenance de la RDC voisine, et les systèmes de surveillance, de dépistage et de prise en charge des cas fonctionnent de manière continue», a déclaré le chef de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X.

Un porte-parole de l'OMS a indiqué à l'AFP que M. Tedros «a rencontré ce matin (lundi) la secrétaire permanente du ministère (ougandais) de la santé Diana Atwine» «Parmi les 19 cas confirmés à ce jour, 14 concernent des personnes arrivées de la RDC et cinq sont des ressortissants ougandais», a détaillé le chef de l'OMS sur X.

I am in #Uganda, where the government has mounted a prompt and capable response to the outbreak of #Ebola.



Screening at the borders helped detect cases arriving from neighbouring #DRC, and the country’s surveillance, testing and case management systems are doing steady work. Of… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 8, 2026

Sur ces 19 cas confirmés, deux personnes originaires de la RDC sont décédées. «Nos pensées vont à leurs familles», a indiqué M. Tedros. L'Ouganda est pour l'instant loin d'être autant touché que la RDC, qui a déclaré le 15 mai une épidémie de maladie Ebola, la 17e dans ce pays africain de plus de 100 millions d'habitants. En RDC, 515 cas d'infection par le virus Ebola ont été confirmés, dont 91 décès, selon l'OMS.

Alerte sanitaire

L'OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale. Elle estime que le risque pour la santé publique est très élevé en RDC, élevé au niveau régional et faible au niveau mondial. Il n'existe ni vaccin, ni traitement homologué contre la rare souche Bundibugyo à l'origine de cette épidémie.

«L'OMS apporte son soutien à l'Ouganda dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, aux côtés de l'Africa CDC (agence sanitaire de l'Union africaine) et de partenaires de toute la région, alors que le pays dirige cette riposte», a relevé M. Tedros. «Grâce à une collaboration continue, je suis convaincu que cette épidémie pourra être maîtrisée», a-t-il ajouté.

Ebola, qui se transmet par contact rapproché et par les fluides corporels, a tué plus de 15'000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années.

L'OMS et l'agence sanitaire de l'Union africaine ont lancé vendredi un plan de 518 millions de dollars pour combattre l'épidémie au cours des six prochains mois, en mettant notamment l'accent sur le renforcement de la surveillance, des tests de laboratoire et la prévention des infections.

L'épicentre de l'épidémie en RDC se trouve dans la province orientale de l'Ituri, difficilement accessible en raison du mauvais état des routes et de l'insécurité entretenue par les groupes armés.

La commissaire à la gestion des crises de l'UE, Hadja Lahbib, en visite à Bunia, capitale de l'Ituri, a appelé dimanche à un cessez-le-feu dans l'Est congolais, où une myriade de groupes armés sont actifs et où le groupe antigouvernemental M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé de vastes pans de territoire.