Genève Échec des négociations mondiales sur le plastique

ATS

15.8.2025 - 06:57

Il n'y aura pas de traité contre la pollution plastique à Genève: dix jours de pourparlers diplomatiques tendus se sont terminés vendredi à l'aube par un constat d'échec cuisant pour l'environnement et la diplomatie.

Le président des négociations sur le plastique Luis Vayas Valdivieso avait dévoilé un nouveau texte pour tenter d'arracher un accord à Genève.
Le président des négociations sur le plastique Luis Vayas Valdivieso avait dévoilé un nouveau texte pour tenter d'arracher un accord à Genève.
sda
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

15.08.2025, 06:57

15.08.2025, 08:19

Le représentant de la Norvège, co-président d'un groupe de pays qui défendait un traité de «haute ambition» pour protéger l'environnement et la santé humaine face au danger grandissant de la pollution plastique, l'a annoncé en ouverture d'une réunion plénière des 185 gouvernements: «nous n'aurons pas de traité sur la pollution plastique ici à Genève».

Le président des négociations, l'Equatorien Luis Vayas Valdivieso avait présenté en 24 heures deux versions différentes d'une proposition de compromis, dont le dernier dans la nuit du 14 au 15 août dans une ambiance fiévreuse et inquiète.

Accord sur le plastique. Une «insulte» : le président claque la porte en pleine séance et laisse les délégations en plan

Accord sur le plastiqueUne «insulte» : le président claque la porte en pleine séance et laisse les délégations en plan

Mais les chefs de délégation réunis en session exceptionnelle à l'aube n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur cette dernière version en dépit d'une sensible évolution dans la formulation.

Ce texte, qui comportait encore plus d'une centaine de points à clarifier, constituait une «base acceptable de négociation», avaient indiqué deux sources gouvernementales distinctes interrogées par l'AFP juste après la mise en ligne du texte sur le site onusien des négociations. En séance, il n'a pas fait consensus, comme l'ont signalé les représentants de l'Arabie Saoudite, de l'Inde et de l'Uruguay.

Multilatéralisme affaibli

A ce titre, certains membres ont demandé que les textes non retenus ne soient pas joints à une prochaine session de négociations. La Commissaire européenne à l'Environnement Jessika Roswal a estimé en revanche que le travail mené représente une bonne base pour une reprise des négociations. Beaucoup de délégués ont fait part de leur déception, la représentante de Fiji estimant que cet échec «affaiblit le multilatéralisme».

«Une poignée de pays, guidés par des intérêts financiers de court terme et non par la santé de leurs populations et la durabilité de leur économie, ont bloqué l'adoption d'un traité ambitieux contre la pollution plastique», a regretté la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier Runacher, dans une déclaration.

Nations unies. La Suisse «déçue» par l'échec sur le plastique et veut une pause

Nations uniesLa Suisse «déçue» par l'échec sur le plastique et veut une pause

Tout au long du processus une guerre de tranchées a en effet opposé deux camps qui semblent irréconciliables. Les «ambitieux», dont l'Union européenne, le Canada, l'Australie, beaucoup de pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'îles, qui voulaient réduire la production mondiale de plastique et contrôler les molécules les plus préoccupantes pour la santé, afin de réduire la pollution.

En face, des pays essentiellement pétroliers qui refusent toute contrainte sur la production d'hydrocarbures à la base de l'industrie plastique et toute interdiction de molécules ou additifs dangereux.

Ces pays ne supportaient pas que toute la négociation soit basée sur «toute la durée de vie» du plastique, c'est-à-dire depuis la substance dérivée du pétrole jusqu'à son état de déchet.

Ils ont mené une guerre de pilonnage pour obtenir le changement du «scope» ou de la portée du texte du traité, qui avait été fixée en 2022 lors de l'assemblée générale Environnement des Nations Unies.

La Chine, premier producteur mondial de plastique, avait au début des négociations signé des documents avec ce groupe, mais est restée relativement discrète durant tout le processus.

Sous l'œil des représentants des industries pétrochimiques présents dans les couloirs, les pays avaient déjà échoué une fois à produire un texte commun lors de la dernière séquence de négociations, à Busan en Corée du Sud fin 2024.

Le sujet est d'autant plus important que la planète a produit plus de plastique depuis 2000 que durant les 50 années précédentes, en majorité des produits à usage unique et des emballages. Et la tendance s'accélère: si rien n'est fait, la production actuelle, de quelque 450 millions de tonnes par an, devrait tripler d'ici 2060, selon les prévisions de l'OCDE. Moins de 10% est recyclé.

