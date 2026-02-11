  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Manque de discernement catastrophique» Après Epstein, une nouvelle affaire éclabousse Keir Starmer 

ATS

11.2.2026 - 16:47

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, déjà fragilisé par l'affaire Epstein-Mandelson, a dû se défendre mercredi au Parlement. Cela à propos de l'amitié d'un ancien de ses collaborateurs avec un ex-élu condamné pour possession d'images indécentes d'enfants.

Britain's Prime Minister Keir Starmer leaves 10 Downing Street in London, Monday, Feb. 9, 2026.(AP Photo/Alberto Pezzali)
Britain's Prime Minister Keir Starmer leaves 10 Downing Street in London, Monday, Feb. 9, 2026.(AP Photo/Alberto Pezzali)
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.02.2026, 16:47

Son directeur de la communication jusqu'en mars 2025, Matthew Doyle, que le Premier ministre a nommé à la chambre des Lords en décembre dernier, a été suspendu du Labour cette semaine après la révélation de ses liens avec un ancien élu travailliste condamné à deux reprises pour possession d'images indécentes d'enfants.

M. Doyle avait participé à la campagne électorale de cet élu local écossais, Sean Morton, en 2017, après que celui-ci eut été inculpé fin 2016 pour ces faits. Il avait été suspendu du Labour mais s'était présenté en tant qu'indépendant.

«Manque évident de jugement»

Mardi, Matthew Doyle s'est excusé, reconnaissant que ne pas avoir cessé son soutien à Sean Morton dès son inculpation avait été «un manque évident de jugement».

Affaire Epstein/Mandelson. Le directeur de la communication de Starmer démissionne

Affaire Epstein/MandelsonLe directeur de la communication de Starmer démissionne

L'élu écossais a été condamné en 2018. Puis une seconde fois en 2025, pour les mêmes faits mais dans une affaire distincte, à 16 mois de prison.

«Informations pas fournies»

Interpellé au Parlement et chahuté par l'opposition mercredi lors de la séance hebdomadaire de questions au Premier ministre, Keir Starmer s'est défendu en affirmant que son ancien directeur de la communication «n'avait pas fourni d'informations complètes» lorsqu'il a été nommé.

Le dirigeant travailliste a égrené les scandales qui ont secoué ces dernières années les autres partis politiques.

Mais cette affaire tombe au plus mal pour Keir Starmer, déjà ébranlé par le scandale entourant sa décision fin 2024 de nommer comme ambassadeur à Washington Peter Mandelson alors que ce dernier avait eu des liens avérés avec le pédocriminel américain Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019.

M. Starmer assure n'avoir pas connu «l'étendue» de ces liens au moment de nommer Mandelson, qui a été révoqué en septembre 2025.

«Manque de discernement catastrophique»

La cheffe de l'opposition conservatrice Kemi Badenoch a fait valoir que les accusations visant Matthew Doyle avaient été relayées par la presse avant sa nomination et a accusé Keir Starmer de ne pas vouloir «assumer ses responsabilités».

«Nommer quelqu'un ayant soutenu un pédophile ne peut être justifié par la malchance. En nommer un deuxième témoigne d'un manque de discernement catastrophique», a lancé le chef du parti libéral démocrate Ed Davey.

«Il semble être l'ancien directeur du parquet général (poste que Starmer a occupé de 2008 à 2013) le plus naïf de l'histoire», a encore raillé le chef de file des députés du parti nationaliste écossais, Stephen Flynn.

Les plus lus

Pam Bondi tente-t-elle d'«étouffer» l'affaire Epstein?
La mère de deux victimes de Crans-Montana s'est entretenue avec les Moretti
Alexis Monney abattu : «J’ai de la peine à me réjouir pour Franjo»
Cinq jours ont suffi à «FranJO» pour entrer au Panthéon du sport suisse
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
«Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on me foute la paix»