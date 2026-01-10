  1. Clients Privés
Avalanche/Glissement de terrain Effondrement d'une décharge aux Philippines : quatre morts au moins

ATS

10.1.2026 - 06:55

Des secouristes équipés de tractopelles s'affairent prudemment samedi dans le centre des Philippines pour retrouver des survivants après l'effondrement d'une décharge. Selon un nouveau bilan, au moins quatre personnes sont mortes et une trentaine d'autres disparues.

La montagne de déchets s'est effondrée sur des bâtiments administratifs à Cebu.
La montagne de déchets s'est effondrée sur des bâtiments administratifs à Cebu.
ATS

Keystone-SDA

10.01.2026, 06:55

10.01.2026, 08:01

Quelque 50 travailleurs affectés à la collecte des ordures ont été ensevelis jeudi dans cet éboulement. D'après un responsable local, la décharge de Binaliw, exploitée par une société privée dans la ville de Cebu, culminait aussi haut qu'un immeuble de 20 étages.

Les sauveteurs courent le risque d'un nouvel éboulement de déchets, a indiqué une secouriste. «Des opérations sont en cours», mais «de temps à autre, la décharge bouge», a-t-elle expliqué. «Nous devons alors cesser temporairement [les opérations] pour assurer la sécurité de nos secouristes».

Montagne de déchets

Au moins quatre personnes sont mortes et 34 autres sont portées disparues, a indiqué un membre du conseil municipal de Cebu. Au moins douze employés ont été retrouvés vivants et hospitalisés.

Sur des photographies diffusées par la police vendredi, une montagne de déchets est visible sur une colline avec, juste en contrebas, des bâtiments abritant, selon un membre de la municipalité, des bureaux administratifs.

La décharge, dont la hauteur a été estimée à 20 étages au-dessus de la zone frappée par l'éboulement, traite 1000 tonnes de déchets solides chaque jour, affirme le site en ligne de son exploitant, Prime Integrated Waste Solutions.

