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«Opérations de secours difficiles» Effondrement sur un chantier aux Philippines : 19 personnes recherchées

ATS

24.5.2026 - 11:34

Dix-neuf personnes manquent à l'appel aux Philippines après l'effondrement dans la nuit de samedi à dimanche d'un immeuble en construction près de la capitale Manille, ont indiqué des responsables et des témoins.

L'immeuble comme les échafaudages s'étaient écroulés, piégeant des personnes sur le chantier.
L'immeuble comme les échafaudages s'étaient écroulés, piégeant des personnes sur le chantier.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.05.2026, 11:34

L'immeuble, situé dans la ville d'Angeles, s'est effondré vers 03h00 du matin heure locale (21h00 heure suisse samedi), endommageant lourdement un bâtiment voisin, ont-ils précisé.

Un livreur, James Bernardo, 30 ans, a raconté à l'AFP par téléphone qu'il venait d'acheminer de la nourriture dans la même rue lorsque l'immeuble s'est écroulé. «Il y a soudain eu un bruit très fort à proximité, et quand j'ai regardé, j'ai réalisé que le bâtiment s'était déjà effondré», a déclaré M. Bernardo. «Dieu merci, je suis sain et sauf.»

Une vidéo tournée par M. Bernardo et authentifiée par l'AFP montre un immense amas de poutres d'acier tordues, de pylônes électriques et de dalles de béton bloquant la rue, tandis que d'autres témoins prennent des photos avec leurs téléphones.

La ville d'Angeles se situe à environ 80 kilomètres au nord de Manille. Un porte-parole de la municipalité, Jay Pelayo, a déclaré à l'AFP que l'immeuble comme les échafaudages s'étaient écroulés, piégeant des personnes sur le chantier. «Il y a 19 membres du personnel qui sont habituellement en service dans cette zone. Ce sont eux que nous essayons de localiser actuellement», a dit ce porte-parole.

«Il y a de gros blocs de béton et nous avons besoin d'équipements pour les soulever. C'est ce qui rend les opérations de secours difficiles pour l'instant.»

Plus de 20 personnes secourues

Selon la municipalité, un premier bilan faisait état de 24 personnes secourues dans les décombres, ainsi que de deux personnes extraites d'un appart'hotel touché lorsque le bâtiment s'est effondré. «Nous espérons que les 19 membres du personnel font partie de ce nombre», a déclaré M. Pelayo.

Des vidéos et des photos authentifiées par l'AFP montrent des amas de débris et de poteaux brisés recouvrant le site. Les gravats sont enveloppés de bâches de protection en plastique vert, courantes sur les chantiers de construction.

Des entretiens avec les survivants sont en cours afin de déterminer l'identité des personnes portées disparues, a précisé M. Pelayo. Les personnes secourues sont «dans un état stable», a précisé le porte-parole. Les autorités locales n'ont pas encore identifié la cause de l'effondrement.

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