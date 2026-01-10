  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Egypte Les partis proches du pouvoir remportent les élections législatives 

ATS

10.1.2026 - 21:17

En Egypte, les partis proches du pouvoir ont remporté la quasi-totalité des sièges à l'Assemblée nationale, a annoncé samedi l'Autorité électorale, selon les résultats définitifs.

Un nouveau Parlement qui reste largement acquis à M. Sissi pourrait l'aider à faire modifier de nouveau la Constitution pour prolonger son maintien au pouvoir (archives).
Un nouveau Parlement qui reste largement acquis à M. Sissi pourrait l'aider à faire modifier de nouveau la Constitution pour prolonger son maintien au pouvoir (archives).
AFP

Keystone-SDA

10.01.2026, 21:17

Dans le pays le plus peuplé du monde arabe, les élections se déroulent selon un mode de scrutin mixte: près de la moitié des sièges sont alloués à la proportionnelle sur la base des listes présentées par les partis, l'autre moitié revenant à des candidatures individuelles.

Par ailleurs, 5% des députés sont nommés directement par le président de la République. Un quart des sièges est réservé aux femmes.

Malgré l'interdiction de l'armée. Des Israéliens pénètrent dans Gaza pour en demander la réoccupation

Malgré l'interdiction de l'arméeDes Israéliens pénètrent dans Gaza pour en demander la réoccupation

Parmi les candidatures individuelles, les trois principaux partis de la coalition progouvernementale, la Liste nationale pour l'Egypte, ont obtenu environ 27% des sièges, soit 164 sièges sur un total de 596, selon l'Autorité électorale. La majorité des autres sièges reviennent à de plus petits partis ou des candidats indépendants, également considérés comme proches du gouvernement.

La Liste nationale pour l'Egypte regroupe 12 formations politiques, dont les trois principales sont le parti majoritaire Mostaqbal Watan, le parti Humat al-Watan et le Front national, parti fondé en décembre 2024 par un ancien ministre avec l'appui financier de l'homme d'affaires Ibrahim al-Organi, proche du président Abdel Fattah al-Sissi.

Vote partiellement annulé

Les élections s'étaient tenues en novembre et l'Autorité électorale avait annulé les résultats du vote dans plus de 30 circonscriptions, où un deuxième vote avait été organisé.

Bien qu'elle soit officiellement dotée d'importantes prérogatives, l'Assemblée nationale a un pouvoir réduit, selon des observateurs, et ce en l'absence d'une réelle opposition et face à la domination de partis liés au pouvoir.

Soutien à Gaza. Angelina Jolie au point passage de Rafah, en Egypte

Soutien à GazaAngelina Jolie au point passage de Rafah, en Egypte

Selon les analystes, ces élections législatives revêtent une importance particulière puisqu'il s'agit des dernières avant la fin, en 2030, du troisième mandat de M. Sissi, censé être son dernier. A la faveur d'amendements constitutionnels adoptés en 2019, la durée du mandat présidentiel a été portée de quatre à six ans.

Maintien au pouvoir?

Un nouveau Parlement qui reste largement acquis à M. Sissi pourrait l'aider à faire modifier de nouveau la Constitution pour prolonger son maintien au pouvoir.

Ancien chef de l'armée, M. Sissi a été porté au pouvoir après le renversement militaire de l'islamiste Mohamed Morsi, le premier président égyptien élu démocratiquement en 2013.

Souvent critiqué pour son autoritarisme et son bilan en matière de droits humains, le pouvoir égyptien se targue d'avoir mené un dialogue national avec l'opposition.

Aucun «dérapage majeur». Giorgia Meloni défie les lois de la politique italienne

Aucun «dérapage majeur»Giorgia Meloni défie les lois de la politique italienne

Mais selon plusieurs ONG, les prisons comptent des dizaines de milliers de prisonniers politiques, militants, journalistes et figures de l'opposition, ce que le gouvernement dément.

L'économie égyptienne est soumise à de fortes pressions après les multiples dévaluations de la monnaie locale et la forte hausse de la dette extérieure.

Les plus lus

Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
Très affectée, Micheline Calmy-Rey pointe les autorités et les exploitants
«L’année dernière encore, Marco Odermatt ne me connaissait pas»
Fribourg enfonce un Lausanne en panne, Genève ne s’arrête plus
Le tenant du titre sorti par un club de... 6e division !
Iran : malgré une répression sévère, la mobilisation ne faiblit pas