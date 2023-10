Les convois d'aide humanitaire stationnés à Al-Arich, chef-lieu du Nord-Sinaï égyptien, ont pris mardi matin la route vers Rafah, poste-frontière avec Gaza bombardée par Israël, alors qu'un accord sur l'entrée de l'aide piétine depuis des jours, rapportent des humanitaires.

Une photo mise à disposition le 17 octobre 2023 par Maxar Technologies montre une vue d'ensemble du poste frontière de Rafah à Gaza menant à l'Égypte, le 15 octobre 2023. KEYSTONE

«Nous sommes arrivés au terminal et nous attendons maintenant la prochaine étape», rapporte Heba Rashed, qui dirige une ONG égyptienne, Mersal, alors que des centaines d'autres camions se pressent sur la route d'une quarantaine de kilomètres entre Al-Arich et Rafah, selon d'autres humanitaires.

«On ne nous a pas informé de l'heure à laquelle nous allons traverser» vers la bande de Gaza, mais on nous a demandé de partir vers Rafah», à une quarantaine de kilomètres plus à l'ouest, confirme à l'AFP un responsable du Croissant-Rouge égyptien sous le couvert de l'anonymat.

Des cargaisons d'aide humanitaire sont arrivées ces derniers jours par avion de différents pays et organisations internationales. L'Egypte a envoyé des dizaines de camions. Les appels aux dons se multiplient à travers le monde et l'Union européenne a déjà annoncé un pont humanitaire vers l'Egypte pour acheminer de l'aide aux 2,4 millions de Gazaouis, pour moitié des enfants.

Jusqu'ici, après quatre bombardements sur le terminal en dix jours de guerre entre Israël et le Hamas au pouvoir à Gaza, et le «siège complet» décrété par Israël, aucune aide n'a pu entrer dans la petite enclave déjà ravagée par les guerres et la pauvreté depuis des décennies.

Alors que Washington réclame à l'Egypte de laisser sortir les Américains de Gaza, Le Caire répond que personne ne sortira si l'aide n'entre pas.

Lundi soir, les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi et américain Joe Biden ont notamment évoqué l'aide à Gaza par téléphone, qualifiée de «priorité» par la présidence égyptienne.

«On dirait qu'on s'approche d'un accord sur l'entrée de l'aide et la sortie des étrangers», affirme le responsable du Croissant-Rouge, lui-même en route pour Rafah.

Martin Griffiths, chargé des situations humanitaires d'urgence à l'ONU, est attendu mardi au Caire pour, a-t-il dit, «aider aux négociations» sur l'acheminement de l'aide à Gaza.

Les représailles israéliennes à l'attaque sanglante du Hamas du 7 octobre ont tué au moins 2.750 personnes à Gaza, en majorité des civils, selon les autorités locales. Les hôpitaux y sont saturés par des milliers de blessés.

Plus de 1.400 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées en Israël depuis l'attaque. Le Hamas a en outre capturé 199 otages, selon Israël.

ATS