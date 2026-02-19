  1. Clients Privés
El-Facher Une «campagne génocidaire» selon les enquêteurs onusiens

ATS

19.2.2026 - 08:01

Les Forces de soutien rapide (FSR) ont mené «une campagne génocidaire» à El-Facher et autour de cette ville du Darfour, selon les enquêteurs onusiens indépendants sur le Soudan. Jeudi à Genève, ils ont dit qu'au moins trois actes liés à un génocide ont été perpétrés.

Le président de la Mission internationale d'établissement des faits sur le Soudan Mohamed Chande Othman affirme que les crimes perpétrés par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) n'étaient pas "aléatoires" à El-Facher (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.02.2026, 08:01

19.02.2026, 08:09

Dans l'offensive d'octobre dernier après 18 mois de siège, les FSR ont tué des membres d'un groupe ethnique protégé, provoqué de graves dommages physiques et mentaux et infligé délibérément des conditions pour détruire un groupe en partie ou entièrement, affirme la Mission internationale d'établissement des faits dans un rapport. Ces composantes font partie de celles qui constituent le crime de génocide en droit international, ajoutent les trois enquêteurs qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU.

Les crimes à El-Facher «n'étaient pas des excès de guerre aléatoires», dit le président de la mission, Mohamed Chande Othman. Des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ont été documentés. Plus de 6000 décès ont pu être vérifiés par le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.

