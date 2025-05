L'Américain Robert Francis Prevost, 69 ans, est devenu jeudi le premier pape venant des États-Unis de l'histoire, sous le nom de Léon XIV. Voici une synthèse des principales réactions de dirigeants à travers le monde.

Des fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre pour assister au discours du nouveau pape Léon XIV depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a adressé jeudi ses «félicitations» à Léon XIV dans un message sur son réseau Truth Social.

«Quelle excitation et quel grand honneur pour notre pays», a-t-il ajouté, se disant «impatient» de rencontrer le nouveau chef de l'Eglise catholique.

Italie

Le premier discours de Léon XIV est un «appel puissant à la paix, à la fraternité et à la responsabilité», a salué la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

«L'Italie regarde avec respect et espoir» son «héritage spirituel, qui s'inscrit dans le sillon tracé par le pape François», a-t-elle déclaré.

Espagne

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a affirmé espérer que Léon XIV pourra contribuer à «renforcer la défense des droits humains».

«Puisse son pontificat contribuer à renforcer le dialogue et la défense des droits humains dans un monde qui a besoin d'espoir et d'unité», a-t-il écrit.

France

Le président français Emmanuel Macron a plaidé pour que le «nouveau pontificat soit porteur de paix et d'espérance», alors qu'était célébré jeudi le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Il a adressé un «message fraternel» au nouveau pape et «à tous les catholiques de France et du monde».

Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité le nouveau pape et dit espérer que le Vatican continuera à soutenir «moralement et spirituellement» Kiev pour «rétablir la justice et parvenir à une paix durable» avec Moscou.

«L'Ukraine apprécie profondément la position constante du Saint-Siège en faveur du respect du droit international, en condamnant l'agression militaire de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et en protégeant les droits des civils innocents», a ajouté M. Zelensky.

Russie

Le président russe Vladimir Poutine a félicité Léon XIV, se disant certain qu'une coopération constructive se poursuivra entre Moscou et le Vatican.

«Je suis sûr que le dialogue constructif et l'interaction établis entre la Russie et le Vatican continueront de se développer sur la base des valeurs chrétiennes qui nous unissent», a-t-il affirmé.

Allemagne

«Par votre fonction, vous donnez espoir et orientation à des millions de croyants à travers le monde en ces temps difficiles», a déclaré le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz.

Pologne

Le président polonais Andrzej Duda a félicité le pape et l'a assuré que son pays traditionnellement catholique était «prêt à resserrer les liens uniques» avec le Vatican.

«Veuillez accepter l'assurance de la volonté de la République de (Pologne de) renforcer davantage ces liens uniques, au nom des valeurs partagées, de la responsabilité pour le bien commun et du renforcement de la paix dans le monde», a dit M. Duda, lui-même un catholique déclaré.

Union européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a adressé ses «sincères félicitations» au nouveau pape, saluant son engagement pour la paix.

«Nous souhaitons que son pontificat soit guidé par la sagesse et la force, alors qu'il conduit la communauté catholique et inspire le monde par son engagement en faveur de la paix et du dialogue», a-t-elle déclaré.

Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a salué l'élection «majeure» de Léon XIV, se disant impatient de collaborer avec lui.

«L'élection du pape Léon XIV est un moment de joie profonde pour les catholiques du Royaume-Uni et du monde entier, et ouvre un nouveau chapitre pour la direction de l'Église, et dans le monde», a-t-il déclaré.

Hongrie

«Nous avons un pape! Nous avons de l'espoir!», a réagi le Premier ministre Viktor Orban.

Argentine

Le président argentin Javier Milei a félicité le nouveau pape, exprimant le souhait que sa voix «résonne avec force» en défense de «la vie», de «la liberté» et de la «propriété privée».

Colombie

Le président colombien Gustavo Petro a salué l'élection d'un pape américain ayant de profonds liens avec l'Amérique latine, disant espérer qu'il défendra les migrants latino-américains dans son pays natal, les Etats-Unis.

«C'est plus qu'un Américain», a-t-il déclaré, en référence notamment aux années passées par Léon XIV au Pérou. «J'espère qu'il sera le grand leader des peuples migrants dans le monde et qu'il encouragera nos frères migrants latino-américains, aujourd'hui humiliés aux Etats-Unis».»

Liban

Le président libanais Joseph Aoun, seul chef d'Etat chrétien du monde arabe, a félicité l'Église catholique et «le monde» pour l'élection de Léon XIV.

Le président libanais a dit espérer que le nouveau pape «renforcera le dialogue entre les religions et les cultures, et fera de son pontificat une ère riche en réalisations au service de toute l'humanité».

Israël

Le président israélien Isaac Herzog a dit espérer un renforcement des liens entre son pays et le Saint-Siège après l'élection du nouveau pape.

«Nous aspirons à renforcer les relations entre Israël et le Saint-Siège, ainsi que l'amitié entre juifs et chrétiens en Terre sainte et dans le monde entier», a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a souhaité au «premier pape des Etats-Unis» du succès pour réconcilier toutes les religions. «Je souhaite au premier pape des Etats-Unis de réussir à promouvoir l'espoir et la réconciliation entre toutes les croyances.»

Mexique

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a souligné une «convergence humaniste» avec le nouveau pape.

«Nous félicitons sa sainteté Léon XIV (...) Je confirme notre convergence humaniste en faveur de la paix et de la prospérité dans le monde», a déclaré la dirigeante de gauche.

Portugal

«Je pense que ce choix a une signification politique, une signification sociale, et j'espère qu'il se concrétisera maintenant par un pontificat marqué par une action positive, indépendamment des croyances de tous ceux qui professent d'autres fois», a estimé le Premier ministre portugais Luis Montenegro.

Pérou

La présidente du Pérou Dina Boluarte a célébré l'élection «historique» du pape Léon XIV, un Péruvien par «choix et conviction» avec plus de 20 ans de service dans le pays.

Mme Boluarte a qualifié de «moment historique pour le Pérou» l'élection Robert Francis Prevost, un Américain né à Chicago mais devenu citoyen péruvien en 2015. «Il a choisi d'être l'un d'entre nous, de vivre parmi nous et de porter dans son coeur la foi, la culture et les rêves de ce pays», a-t-elle ajouté.

Brésil

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva souhaite que Léon XIV «poursuive l'héritage» de son prédécesseur François, et appelle à «plus de solidarité et d'humanisme».

François «avait comme principales qualités la recherche incessante de la paix et de la justice sociale, la défense de l'environnement, le dialogue avec tous les peuples et toutes les religions, et le respect de la diversité», a-t-il affirmé.

ONU

Le secrétaire général de l'ONU a félicité le pape Léon XIV, soulignant que son élection intervient à un moment où «le monde a besoin des voix les plus fortes pour la paix, la justice sociale, la dignité humaine et la compassion».

«J'attends avec impatience de poursuivre la longue coopération entre les Nations unies et le Saint-Siège (...) pour faire avancer la solidarité, promouvoir la réconciliation et construire un monde juste et durable pour tous», a déclaré Antonio Guterres, jugeant que ces principes étaient «enracinés dans les premiers mots du pape Léon».

Afrique du Sud

L'«appel» à la paix du nouveau pape dans son discours «résonne avec la majeure partie de l'humanité» et «honore l'héritage du défunt pape François», a estimé le président sud-africain Cyril Ramaphosa.