Les Chiliens ont commencé dimanche à voter au premier tour des élections présidentielles, sur fond de poussée de l'extrême droite. La campagne a été centrée sur l'insécurité et l'immigration.

L'extrême droite est aussi représentée par Johannes Kaiser, du Parti national libertarien (archives). ATS

Les premiers résultats devraient être connus environ deux heures après la fermeture des bureaux de vote, prévue à 16h00 (20h00 en Suisse). Pour la première fois depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet en 1990, la droite radicale pourrait revenir au pouvoir.

La communiste Jeannette Jara, candidate de la coalition de centre gauche au pouvoir, arrive en tête des sondages, devant son rival d'extrême droite José Antonio Kast. Mais lors d'un probable second tour, elle est donnée battue par un candidat de droite ou d'extrême droite, du fait du report des voix.

Un Milei chilien

L'extrême droite est aussi représentée par Johannes Kaiser, du Parti national libertarien, souvent présenté comme la version chilienne du président argentin Javier Milei et en progression dans les sondages.

Bien que le pays, riche en cuivre et en lithium, reste l'un des plus sûrs du continent, la criminalité y a sensiblement augmenté. Le taux d'homicides a bondi de 2,5 à 6 pour 100'000 habitants en une décennie et les enlèvements ont atteint 868 cas l'an dernier, en hausse de 76% par rapport à 2021, selon les autorités.