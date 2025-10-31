Élections aux Pays-Bas : Wilders relaie des accusations non étayées d’irrégularités

Le leader d'extrême droite néerlandais Geert Wilders a publié vendredi des allégations non étayées d'irrégularités survenues lors des élections aux Pays-Bas, quelques minutes après que son rival Rob Jetten, du parti centriste D66, a revendiqué une courte victoire.

Leader of the PVV (The Party for Freedom) Geert Wilders reacts as he delivers remarks to journalists outside the PVV faction room at the Lower House, the day after the Dutch parliamentary election vote, in The Hague, on October 30, 2025. The Dutch far-right Party for Freedom (PVV) is running neck-and-neck with a pro-European centrist party Democrats66 (D66) in a nailbiting election, according to an estimate on October 30, 2025 with more than 90 percent of votes counted. (Photo by Simon Wohlfahrt / AFP) AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

L'agence locale ANP, qui comptabilise et publie les bulletins de vote, a déclaré plus tôt vendredi que le parti de M. Wilders (PVV) ne pouvait plus combler son retard sur le D66, avec seulement une poignée de votes restant à comptabiliser.

M. Wilders a publié dans la foulée sur le réseau social X une capture d'écran d'un message affirmant que plus d'une centaine de votes n'avaient pas été comptabilisés à Maastricht (sud-est), et suggérant que cela avait également pu se passer dans d'autres communes. Il a aussi publié une autre capture d'écran d'un message affirmant que 15 urnes contenant des bulletins de vote ont disparu à Zaanstad, près d'Amsterdam.

L'AFP n'a pas pu authentifier ces captures d'écran ni vérifier ces affirmations. «Il y a une avalanche de messages de ce genre venant de tout le pays. Je ne sais pas si tout cela est vrai, mais ça serait bien que l'on mène une enquête», a déclaré M. Wilders.

Il a également publié une capture d'écran d'un message affirmant que le patron de la société HackDefense, engagée pour tester le logiciel qui permet le décompte officiel du vote, était membre du parti D66 de M. Jetten. «Ce message est-il correct?», a questionné M. Wilders sur X.

La société HackDefense a bien testé le logiciel en 2021 et 2023, l'année des précédentes élections législatives remportées par M. Wilders, selon le site internet du Conseil électoral (Kiesraad), l'organe officiel chargé des élections. Le Conseil électoral a fait appel à une autre société pour les élections européennes de 2024 et les élections législatives tenues mercredi.

«Pour chaque élection régulière, le Conseil électoral commande une analyse de sécurité du logiciel d'aide au dépouillement (OSV2020)», précise-t-il sur son site internet. «Ce logiciel a été analysé par Fox-IT en 2024. Fox-IT n'a décelé aucune vulnérabilité majeure», a souligné le Conseil électoral.

Contacté par l'AFP, le Conseil électoral n'a pas réagi dans l'immédiat. Avec seulement les votes des Néerlandais de l'étranger restant à dépouiller, le D66 de M. Jetten devance le PVV de M. Wilders d'une très courte avance de 14.081 voix. Le résultat officiel doit être annoncé vendredi 7 novembre par le Conseil électoral.