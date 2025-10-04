Des dizaines de milliers de partisans de l'opposition pro-européenne en Géorgie se sont rassemblés samedi à Tbilissi pour protester contre le pouvoir, le jour d'élections locales, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze, ici lors du sommet de la Communauté Politique européenne cette semaine à Copenhague, a promis une réponse policière sévère en cas de débordements dans le pays et de mettre en échec les visées "révolutionnaires" de ceux qui appellent à manifester. ATS

La police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène contre des manifestants qui tentaient de pénétrer dans le palais présidentiel.

Les Géorgiens sont appelés aux urnes samedi pour des élections locales dont l'opposition entend se saisir pour mobiliser la population dans la rue, au risque de se heurter à une nouvelle vague de répression et d'arrestations.

Le premier ministre Irakli Kobakhidzé a promis une réponse policière sévère en cas de débordements dans le pays et de mettre en échec les visées «révolutionnaires» de ceux qui appellent à manifester. Ces élections locales sont boycottées par plusieurs partis d'opposition.