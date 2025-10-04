  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Géorgie Dizaines de milliers de manifestants aux élections locales

ATS

4.10.2025 - 17:45

Des dizaines de milliers de partisans de l'opposition pro-européenne en Géorgie se sont rassemblés samedi à Tbilissi pour protester contre le pouvoir, le jour d'élections locales, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze, ici lors du sommet de la Communauté Politique européenne cette semaine à Copenhague, a promis une réponse policière sévère en cas de débordements dans le pays et de mettre en échec les visées "révolutionnaires" de ceux qui appellent à manifester.
Le premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze, ici lors du sommet de la Communauté Politique européenne cette semaine à Copenhague, a promis une réponse policière sévère en cas de débordements dans le pays et de mettre en échec les visées "révolutionnaires" de ceux qui appellent à manifester.
ATS

Keystone-SDA

04.10.2025, 17:45

04.10.2025, 17:50

La police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène contre des manifestants qui tentaient de pénétrer dans le palais présidentiel.

Les Géorgiens sont appelés aux urnes samedi pour des élections locales dont l'opposition entend se saisir pour mobiliser la population dans la rue, au risque de se heurter à une nouvelle vague de répression et d'arrestations.

Le premier ministre Irakli Kobakhidzé a promis une réponse policière sévère en cas de débordements dans le pays et de mettre en échec les visées «révolutionnaires» de ceux qui appellent à manifester. Ces élections locales sont boycottées par plusieurs partis d'opposition.

Les plus lus

Des émissaires de Trump en Egypte pour finaliser l'accord
Pape ovationné lors de la prestation de serment des gardes à Rome
Kilian Jornet achève son périple américain complètement fou !
«J'ai horreur que ça soit toujours la même chose»
Le milliardaire «trumpiste» Babis favori des législatives