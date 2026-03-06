  1. Clients Privés
Manque de carburant Electricité de retour à Cuba, mais les délestages sont importants

ATS

6.3.2026 - 06:04

Si le réseau électrique cubain a été reconnecté jeudi après une nouvelle panne qui a touché les deux tiers du territoire de l'île, les délestages demeurent importants en raison du manque de carburant.

Cuba subit depuis plus de deux ans des coupures d'électricité massives et récurrentes, dont certaines ont affecté l'ensemble de l'île, parfois pendant plusieurs jours.
Cuba subit depuis plus de deux ans des coupures d'électricité massives et récurrentes, dont certaines ont affecté l'ensemble de l'île, parfois pendant plusieurs jours.
ATS

Keystone-SDA

06.03.2026, 06:04

06.03.2026, 07:32

La production énergétique de Cuba est notamment affectée par l'arrêt, sous la pression des Etats-Unis, des livraisons de pétrole vénézuélien et le blocus en approvisionnement imposé de facto par Washington à l'île communiste.

Le centre et l'ouest du pays, dont la capitale et ses 1,7 million d'habitants, sont restés sans électricité parfois jusqu'à près de 24 heures après une panne partielle du réseau électrique due à une déconnexion «inattendue» de la principale centrale électrique de l'île, nommée Antonio Guiteras.

La reconnexion totale du réseau est intervenue à l'aube, a fait savoir le ministère de l'énergie et des mines sur le réseau social X. En fin d'après-midi, près de 80% des foyers de la capitale avaient à nouveau du courant, même si certains quartiers subissaient à nouveau des délestages en raison de la faible production électrique.

Rationnement

Les autorités ont précisé jeudi que si la panne de la principale centrale électrique du pays «a été le détonateur» de la coupure massive, «la cause fondamentale [...] a été la faiblesse du système électrique par manque de carburant» pour alimenter les groupes électrogènes qui appuient la production.

La capitale cubaine a connu ces derniers jours des délestages de plus de 15 heures, qui peuvent durer plus d'une journée en province.

L'île de 9,6 millions d'habitants est soumise depuis plus de deux ans à des coupures massives récurrentes, dont certaines ont affecté l'ensemble de l'île, parfois pendant plusieurs jours.

Cette nouvelle panne est toutefois intervenue dans un contexte particulièrement tendu. La crise énergétique aiguë qui touche l'île coïncide avec un regain de tension avec les Etats-Unis.

Aucun bateau chargé de pétrole n'est officiellement entré à Cuba depuis le 9 janvier, ce qui a forcé les autorités à prendre des mesures drastiques de rationnement et de réorganisation des activités économiques et sociales.

