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Incendie de Crans-Montana Elisabeth Baume-Schneider à Paris au chevet des grands brûlés

ATS

24.3.2026 - 19:56

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider s'est rendue mardi dans un hôpital parisien où sont soignés des blessés de l'incendie du Nouvel An à Crans-Montana (VS). Elle y a notamment remercié le personnel soignant.

Elisabeth Baume-Schneider et le conseiller d'Etat valaisan Mathias Reynard ont visité l'hôpital d'Instruction des Armées Percy, qui a contribué aux soins d'une partie des blessés de Crans-Montana.
Elisabeth Baume-Schneider et le conseiller d'Etat valaisan Mathias Reynard ont visité l'hôpital d'Instruction des Armées Percy, qui a contribué aux soins d'une partie des blessés de Crans-Montana.
ATS

Keystone-SDA

24.03.2026, 19:56

24.03.2026, 20:02

La France a accueilli dans ses hôpitaux plusieurs patients gravement brûlés. En marge de la réouverture du Centre culturel suisse (CCS) à Paris, Elisabeth Baume-Schneider a visité l'hôpital d'Instruction des Armées Percy, qui a contribué aux soins d'une partie de ces patients.

A Keystone-ATS, la Jurassienne a déclaré qu'elle trouve «extrêmement intéressant de bien saisir comment cet hôpital militaire a joué un rôle fondamental pour sauver des vies avec d'autres partenaires. Que ce soit l'hôpital de Sion, avec le CHUV, avec les autres hôpitaux européens».

Drame de Crans-Montana. 31% des Suisses estiment l'aide aux victimes «trop généreuse»

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«On voit que tout est professionnel, minuté. Par exemple, un jeune qui est là depuis environ 80 jours a été sauvé à chaque étape. Je trouve que ces médecins et toutes ces équipes sont remarquables. Ce ne sont pas que trois-quatre jours, c'est de l'imprévisible durable», a-t-elle ajouté.

Accompagnée par le président du Conseil d'Etat valaisan Mathias Reynard, la cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI) a souligné la grande expertise de cet hôpital militaire français avec les grands brûlés provenant des régions en conflit.

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