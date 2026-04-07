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Show de propagande avec sa fille À 13 ans, elle conduit un char — et pourrait succéder à Kim Jong Un

Andreas Fischer

7.4.2026

La fille de Kim Jong Un apparaît de plus en plus souvent aux côtés de son père — lors d’événements militaires, d’essais de missiles ou d’actes officiels de l’État. Les services de renseignement sud-coréens voient déjà en elle une possible prochaine dirigeante de la Corée du Nord.

La fille de Kim Jong Un apparaît de plus en plus souvent aux côtés de son père – lors de rendez-vous militaires, de tests de missiles, d'actes officiels. Les services secrets sud-coréens voient déjà en elle la possible prochaine dirigeante de la Corée du Nord. (Archives)
La fille de Kim Jong Un apparaît de plus en plus souvent aux côtés de son père – lors de rendez-vous militaires, de tests de missiles, d'actes officiels. Les services secrets sud-coréens voient déjà en elle la possible prochaine dirigeante de la Corée du Nord. (Archives)
KEYSTONE
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DPA, Rédaction blue News

07.04.2026, 21:16

07.04.2026, 21:39

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Les services de renseignement sud-coréens considèrent la fille de Kim Jong Un comme une probable successeure politique — sur la base d’informations concrètes issues du renseignement.
  • La jeune fille est délibérément mise en scène lors d’événements militaires afin de rendre visible son rôle potentiel de future dirigeante et de favoriser son acceptation.
  • Officiellement, on sait très peu de choses à son sujet, et des experts estiment qu’il est aussi possible que d’autres enfants — notamment un fils — puissent être envisagés comme successeurs.
Montre plus

Le service de renseignement sud-coréen NIS considère la fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un comme sa successeure politique. « Il ne s’agit pas d’une conclusion fondée sur de simples indices, mais sur des informations de renseignement », a déclaré le directeur du NIS, Lee Jong Seok, selon l’agence officielle sud-coréenne Yonhap. Lee aurait fait ces remarques lors d’un briefing parlementaire.

Récemment, la fille de Kim Jong Un est apparue plus fréquemment aux côtés de son père lors de visites auprès de l’armée. À la mi-mars, l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a publié des photos montrant la jeune fille aux côtés de son père, semblant conduire un char sur un site d’entraînement militaire.

Kim Jong Un emmène de plus en plus souvent sa fille avec lui lors d'événements officiels : Les services secrets sud-coréens partent du principe que la jeune fille, aujourd'hui âgée de 13 ou 14 ans, succèdera un jour à son père.
Kim Jong Un emmène de plus en plus souvent sa fille avec lui lors d'événements officiels : Les services secrets sud-coréens partent du principe que la jeune fille, aujourd'hui âgée de 13 ou 14 ans, succèdera un jour à son père.
KEYSTONE

Sera-t-elle la première dirigeante de la Corée du Nord ?

De telles images d’elle — avec des véhicules militaires, sur des positions de missiles ou sur un stand de tir — ne sont pas le fruit du hasard. Elle n’est pas seulement une « dirigeante en devenir », mais aussi un symbole de la nouvelle puissance de la Corée du Nord. Selon l’évaluation du service de renseignement sud-coréen NIS, ces images visent également à dissiper les doutes quant à la capacité d’une femme à occuper un rôle de direction.

Jusqu’à présent, la Corée du Nord, façonnée par un système patriarcal, a été exclusivement gouvernée par des hommes : depuis le fondateur de l’État Kim Il Sung, succédé par son fils Kim Jong Il, jusqu’à ce que son petit-fils Kim Jong Un prenne le pouvoir en 2011.

La photo fournie par l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA montre, selon KCNA, la fille de Kim Jong Un, dirigeant de la Corée du Nord, en train de tester un nouveau pistolet sur le stand de tir d’une usine de munitions.
La photo fournie par l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA montre, selon KCNA, la fille de Kim Jong Un, dirigeant de la Corée du Nord, en train de tester un nouveau pistolet sur le stand de tir d’une usine de munitions.
sda

La fille de Kim Jong Un est apparue pour la première fois en 2022 sur des photos des médias d'Etat. Depuis, elle a accompagné son père à plusieurs reprises lors d'événements officiels, notamment lors de plusieurs tests de missiles et d'une visite officielle en Chine.

Kim pourrait aussi avoir un fils

Officiellement, on sait encore très peu de choses sur elle. Ni son âge ni son prénom n’ont été confirmés par les médias d’État nord-coréens. Selon l’ancien joueur de basket Dennis Rodman, qui a rencontré Kim en personne en 2013 en Corée du Nord, la fille s’appellerait « Ju Ae ». Son âge est estimé à environ 13 ou 14 ans.

L’évaluation de la succession politique de Kim reste toutefois controversée. Certains experts pensent que Kim Jong Un pourrait avoir, en plus de sa fille, d’autres enfants. Parmi eux, un fils qui pourrait être présenté au public à une date ultérieure.

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