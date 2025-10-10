Lindsey Halligan, la femme la plus puissante et la plus redoutée de la justice Trump

Ancienne reine de beauté, devenue avocate personnelle de Donald Trump, Lindsey Halligan est aujourd’hui l’une des figures les plus influentes du système judiciaire américain. Au cœur de plusieurs procédures hautement sensibles visant les adversaires de l’ex-président, elle se retrouve désormais, elle aussi, sous une pression croissante.

Cette femme de 36 ans n'a aucune expérience en tant que procureur, mais elle est au centre de plusieurs accusations contre les opposants de Trump.

Habituée aux caméras autant qu’aux salles d’audience, Lindsey Halligan est désormais une figure clé de la politique judiciaire américaine. À 36 ans, cette juriste originaire de Floride — et ancienne finaliste de Miss Colorado USA — a été nommée, à la fin de l’été 2025, procureure en chef du district est de la Virginie par le président Donald Trump. Une nomination controversée, puisqu’elle ne possède aucune expérience dans les forces de l’ordre.

Selon le New York Times, Lindsey Halligan s’était jusque-là principalement occupée de litiges liés à l’assurance en Floride, et n’avait pris part qu’à une poignée de procédures fédérales — toutes en tant qu’avocate de Donald Trump. Malgré ce profil limité, l’ancien président l’a nommée sans passer par la confirmation du Sénat, affirmant vouloir «faire bouger les choses», comme il l’a écrit dans un message publié sur les réseaux sociaux.

C’est ainsi que Lindsey Halligan s’est retrouvée à la tête de l’un des bureaux de procureur les plus stratégiques du pays, chargé notamment des dossiers liés à la sécurité nationale et à la corruption. À peine quatre jours après sa prise de fonctions, elle a déposé plainte contre l’ancien directeur du FBI, James Comey — un ennemi de longue date de Donald Trump, qui le considère comme l’un de ses principaux adversaires politiques.

Avant sa nomination, Lindsey Halligan s’était déjà fait remarquer comme une fidèle alliée de Donald Trump. En 2022, elle l’avait publiquement défendu après la perquisition du FBI à Mar-a-Lago, dénonçant sur Fox News «un abus de pouvoir choquant» de la part du Bureau fédéral.

Comey doit être jugé en janvier

Selon le Washington Post, plusieurs procureurs fédéraux expérimentés se sont opposés à l’inculpation de James Comey. Malgré ces réserves, Lindsey Halligan a décidé de poursuivre, une démarche que l’analyste de CNN Katelyn Polantz a qualifiée de «risquée et politiquement délicate».

James Comey, dont le procès est prévu pour janvier, cherche désormais à faire annuler les accusations en contestant la légalité de la nomination de Lindsey Halligan. Sa défense s’appuie sur une loi limitant les mandats des procureurs intérimaires à 120 jours, un délai largement dépassé selon eux, d’autant que Halligan n’a jamais obtenu la confirmation du Sénat.

Cet appel intervient après la démission d’Erik Siebert, ancien procureur de Trump, qui avait refusé d’engager des poursuites contre les rivaux politiques de l’ex-président — notamment contre la procureure générale de New York, Letitia James, à l’origine d’un procès majeur pour fraude visant Trump.

Quelques semaines plus tard, Lindsey Halligan a également déposé une plainte dans cette affaire. Letitia James est accusée de fraude bancaire, une accusation qu’elle rejette fermement, la qualifiant de «totalement infondée et politiquement motivée».

«Personne n’est au-dessus de la loi», a affirmé Lindsey Halligan après l’inculpation. Mais pour beaucoup d’observateurs, cette démarche reflète davantage une loyauté envers le président qu’un véritable zèle juridique.

Les tribunaux passent-ils outre l'accusation?

La nomination de Lindsey Halligan soulève aussi des interrogations juridiques. Deux tribunaux américains ont déjà jugé, dans des affaires comparables, que les procureurs intérimaires nommés par Trump avaient exercé leurs fonctions illégalement, faute de confirmation par le Sénat. Si le tribunal de Virginie devait suivre cette même logique, l’accusation portée contre James Comey pourrait être annulée.

Des experts juridiques, comme la professeure Nina Mendelson de l’université du Michigan, rappellent que «la loi n’autorise pas des nominations intérimaires successives par le ministre de la Justice».

Depuis sa nomination, Lindsey Halligan est devenue l’une des figures les plus en vue — et les plus controversées — de l’administration Trump. Sa carrière fulgurante, passée d’avocate en assurance à procureure en chef, illustre parfaitement la nouvelle philosophie du gouvernement Trump : privilégier la loyauté à l’expérience.

